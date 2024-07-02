Поездка на поезде из Варшавы в Вильнюс закончилась на полу в автобусе

Приехал польский автобус, но мы получили письма, в которых сказано, что из Моцкавы поезда в Вильнюс не будет. Серьезно? Почему? Будет автобус“, – рассказала Одета.

„Ну ладно, какое-никакое, но приключение. Мы ждем автобус, около 100 человек, больших и маленьких, молодых и старых... литовцев, поляков, эстонцев и др. Ждем час или больше, все стоим скопом, не расходимся, не знаем, когда приедет автобус.

Однако поезда длилась недолго, пассажиров информировали, что маршрут отозван. Из Сувалок до Моцкавы пассажиров должны были везти на автобусах.

Поезд должен был отбыть в 7.50 ч., но опоздал на два часа.

Одета рассказала, что должна была вернуться в Вильнюс на поезде 29 июня, однако проблемы начались в Варшаве.

Появились два автобуса, один вез людей в Каунас, другой - в Вильнюс.

„Кто за меня решил, куда мне ехать?

В Вильнюс ехали многие, но автобус ведь не резиновый, мест запасных нет. Говорят, можете выйти, подождать в лесу, может, еще кто за вами приедет. Желающих не было.

Пара из Скандинавии с полугодовалым ребенком осталась за дверью... кому-то из литовцев говорят, может они могут выйти и ехать в Каунас, а потом как-то из него в Вильнюс приехать на поезде. Мы спрашиваем, возможно ли это, будут ли поезда, ведь уже 17.30 ч., когда будем в Каунасе - неизвестно. Серьезно. Это нормально?“, – вопрошала Одета.

„Люди согласились ехать к цели, сидя на полу“, – прибавила она.