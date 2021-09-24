Клайпедчанка Аста Заблоцките сказала, что чувствует себя так, будто вытащила счастливый билет.
"В 8.20 ч. я поехала на работу. Я специально еду по ул. Спортининку в центр после 8 ч., поскольку там есть школа и до 8 часов там образуются заторы. Я не хотела стоят в пробке. Значит, если бы эти сучья упали на 20 минут раньше, могли пострадать дети. Страшно даже подумать", – сказала женщина.
По ее словам, хорошо, что перед этим местом есть "лежачий полицейский", поэтому она ехала на скорости около 30 км/ч.
"Я увидела, что падают сучья, дала по тормозам. Хорошо, что не растерялась. Сучья упали перед самой машиной. На несколько секунд я словно окаменела, но потом успокоилась и рассмеялась вслух. А что остается, когда ты был в секунде от трагедии?" – сказала Заблоцките.
Женщина с помощью прохожих убрала сучья с проезжей части и поехала на работу.
"Один коллега посоветовал купить лотерейный билет, раз уж у меня сегодня счастливый день. Вот вы позвонили, а я его как раз и покупаю", – сказала женщина.
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