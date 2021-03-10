Поехали! С "Попутчиками" по Литве: уроженец Клайпеды рассказывает о жизни за рубежом и своем месте под солнцем в Вильнюсе

С одной стороны, урбанизация – естественный процесс для развивающихся стран, но он влечет за собой опустошение регионов и разрушение целой культуры. Самобытная провинция и литовская деревня, в широком смысле слова, - это уникальное явление в жизни страны, но сегодня она исчезает. Более того, сейчас эта проблема актуальна не только для поселков и уездных центров, но и для таких больших городов, как Шяуляй и даже Клайпеда. С другой стороны, Литва идет по пути прогресса – экономика растет, поэтому логистика уже перестает быть столь серьезным вызовом для рядовых граждан, как это было раньше.

Для современного литовца вполне нормально жить, например, в Каунасе и ездить на работу в Вильнюс или же постоянно работать в столице, но два-три дня в неделю жить в Клайпеде. Внутренняя миграция влечет за собой проблемы, но в то же время стирает границы – она открыла новую страницу в истории Литвы.

В новом проекте Delfi под названием "Попутчики" мы представим вам цикл живых диалогов: расскажем о людях, живущих на два дома, прокатимся на поезде из разных уездных городов в Вильнюс, поведаем об историях успеха и маленьких трагедиях, поговорим о личном и публичном, о политике и экономике, о русских и о литовцах, о хипстерах и провинциалах, об огнях большого города и разлуке с домом, о встречах и расставаниях, о человеческих утратах и истинной любви.

Герой нашего сегодняшнего выпуска – уроженец Клайпеды, специалист по информационным технологиям и коммуникации Роман Кузнецов. Сегодня он живет и работает в Вильнюсе, до этого несколько лет пробыл за рубежом, а потом вернулся в Литву и не жалеет об этом. Мы встретились с ним на железнодорожном вокзале, сели в поезд и направились в столицу.

Человек мира

Роман рассказал, что его семью можно смело причислить к космополитам, его родители и сестра – люди мира, однако история зарождения этой ячейки общества берет свое начало в Клайпеде.

"Моя мама из Сибири, изначально вместе с сестрой и моей бабушкой они перебрались в Калининград, а в Клайпеду она приехала после учебы в Калининграде – перевелась учиться в портовый город, там же и познакомилась с моим отцом. Кстати, он родился в деревне под Каунасом… Еще у меня есть старшая сестра, которая сегодня живет и работает в Риге, а родители в основном работают за границей. Можно сказать, что наша семья раскинута по свету, мы довольно редко встречаемся, но всегда стараемся быть на связи", - говорит наш попутчик.

© Фото - Евгений Титов

После окончания школы Роман Кузнецов уехал учиться в Германию. Отвечая на вопрос, что предопределило его выбор, когда большинство однокашников, уезжающих за границу, направлялись постигать азы наук в Туманный Альбион, он говорит, что так сложились обстоятельства. Германия была ближе, причем во всех смыслах этого слова.

"Моя сестра в то время уже училась и работала в Германии. В целом наш выбор был обусловлен тем, что лучшая подруга мамы, с которой она близко дружила в Калининграде, перебралась вместе с семьей под Кельн – в город Леверкузен. Когда перед старшей сестрой после школы встал вопрос, куда поступать, подруга матери сказала – отправляйте ее ко мне, будем готовиться и учить немецкий. Я поступил аналогично – приехал в Германию, жил там какое-то время, учился, работал, выучил немецкий… Кельн – прекрасное место, так как от него все довольно близко: ключевые достопримечательности, красивейшие европейские города, столицы. Тогда я очень много путешествовал", - повествует собеседник.

Где родился, там и пригодился

Тем не менее, говорит наш герой, со временем он понял, что жизнь на чужбине его не прельщает, поэтому он вернулся в родительский дом – к началу начал, но уже с обширным багажом знаний.

"В конце концов, я решил, что эмиграция – это не мое, поэтому я решил вернуться в Клайпеду. Это произошло не потому, что я очень хотел в Литву. Мне очень нравилось в Кельне, у меня было много друзей, возможностей, я быстро интегрировался, но меня не покидало чувство, что я нахожусь не на своем месте. Несмотря на высокое качество жизни и хорошую зарплату, я чувствовал себя не в своей тарелке. Я позвонил родителям, сказал, что, мол, извините, но это не мое, собрал вещи и приехал в Клайпеду", - делится воспоминаниями Роман Кузнецов.

По его словам, изначально родители были не очень рады такой новости, ведь жизнь в Западной Европе открывает гораздо больше возможностей, но со временем они примирились.

"Конечно, сначала чувствовалось некоторое напряжение, родители хотели для меня самого лучшего, так как они считали, что возможностей для роста в Германии у меня могло бы быть значительно больше, но, в конце концов, они смирились с моим решением и поддержали меня", - говорит Роман.

Говоря о молодых людях, стоящем перед ними выбором, перспективах и возможностях самореализации в тех или иных отраслях, мы затронули вопрос о высшем образовании и порассуждали о том, так уж ли оно необходимо сегодня. К слову, наш герой работал в таких компаниях, как iDeal, Booking, Western Union, руководил людьми и отдельными проектами, но университет так и не окончил – не успел.

"Если мы говорим, например, о медицине, то диплом, безусловно, нужен, если ты хочешь посвятить жизнь этому делу, но в моем случае все обстоит несколько иначе. Я много учился, поступал в разные вузы – не один раз, сегодня учусь в Вильнюсе, изучаю науки в области IT, но диплом о высшем образовании всегда был вторичен, когда я устраивался на работу. Люди смотрели на мой опыт, оценивали мои знания, способности, свободное владение русским, английским и немецким, умение работать в команде, в том числе и с большим интернациональным коллективом. Они конкретно видели, что я умею, и это способствовало успеху. В столице сегодня в первую очередь стараются смотреть на твои профессиональные навыки и опыт, все остальное – вторично. Говоря о том же Booking, я работал на тех позициях, где в описании вакансий указывалось, что соискателям необходима чуть ли не степень магистра, чтобы получить определенное место, но у меня, как вы понимаете, ее не было. Ни ее, ни полного высшего. Проблемы из этого никто не делал", - подчеркнул собеседник.

Роман Кузнецов полагает, что такая практика говорит о позитивных изменениях в литовском обществе – страна перенимает западную модель управления.

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"Диплом не дает вам гарантий, что работник будет квалифицированным и умным. Мне нравится, что у нас начинаются изменения, что мы перенимаем европейский стиль. Компании смотрят не столько на твою формальную квалификацию, сколько на то, что ты реально собой представляешь, и какую пользу можешь принести предприятию, - говорит попутчик, рассказывая, что все три упомянутые компании, где он работал, отличались особым отношением к сотрудникам.

"Вы работаете на равных, у вас нет ощущения, что начальник – это начальник, в плохом смысле слова. Вы можете спокойно общаться, без лишних церемоний, свободно переходить на «ты», нет морального давления. Это очень мотивирует", - констатировал он.

Вильнюсский синкретизм

Рассуждая о жизни в Вильнюсе и его месте на европейской политико-экономической карте, наш собеседник отметил, что у города очень большие перспективы.

"Вильнюс – это смесь из остатков советского наследия и новой западной культуры. Вполне возможно даже, что город попытался сохранить то лучшее, что можно было найти в ушедшей эпохе… В столице множество международных компаний, много иностранных студентов. Этот город – созвездие культур и всевозможных материальных и нематериальных памятников наследия. Здесь есть, чему поучиться. По сути, у Вильнюса очень большие перспективы, так как он отвечает всем стандартам европейских мегаполисов, главный из них – мультикультурность. Нужно лишь раскрыть его потенциал. Мои коллеги на работе прибыли из самых разных уголков мира – кто-то прибыл из Беларуси и Украины, кто-то с Ближнего Востока и из Испании. На мой взгляд, это круто! Сегодня в Вильнюсе ты можешь, условно говоря, познавать мир, сводить мосты между народами, не выходя из офиса", - делится мыслями Роман.

Продолжая разговор о культурном многообразии, мы не могли не спросить нашего героя о его отношении к русскому языку, о том, волнуют его вопросы, связанные с проблематикой национальных меньшинств в Литве, и важен ли для него родной язык как ценность.

"Говоря о работе, сегодня я заточен на немецкоязычных клиентов, но также работаю и с русскоговорящими людьми. В этом смысле русский язык – большое преимущество. Как работник, ты очень конкурентоспособен: чем больше языков, тем лучше. В обычной жизни русский не менее актуален – безусловно, он представляет для меня ценность, так как это мой родной язык, с семьей мы общаемся на русском, с близкими друзьями я общаюсь на русском, хотя с каждым годом друзей и знакомых становится все больше – компании становятся интернациональными, поэтому на одной условной вечеринке люди могут свободно общаться и на русском, и на литовском, и на польском, и на английском. И все находят общий язык – это очень здорово и ценно. Знание языков – это вообще большая ценность, это облегчает жизнь и расширяет горизонты. Благодаря этому ты можешь выходить за рамки возможного", - утверждает Роман Кузнецов.

Клайпеда – Вильнюс

Обсуждая тему региональных различий, мы поинтересовались у собеседника, не жалеет ли он о том, что переехал, ведь у жизни на побережье Балтики есть свои плюсы. По словам Романа, в Вильнюсе он чувствует себя отлично, но к Клайпеде по-прежнему питает нежные чувства – она не стала для него чужой. С другой стороны, попутчик признается, что портовый город пустеет – за последние годы многие его друзья так же, как и он, осели в столице. Эти процессы негативно сказываются на демографии, но они неизбежны.

"Клайпеда всегда останется в моем сердце – это город, в котором я вырос, я его очень люблю, там всегда спокойно, там меня всегда ждут друзья, от которых я чувствую поддержку. В город на побережье ты едешь тогда, когда хочешь выдохнуть – отдохнуть от шумного рабочего вильнюсского ритма. Между тем в Вильнюсе ты всегда можешь найти себе занятие, в Клайпеде – не так. Город живет от лета до лета, а в столице жизнь бурлит круглый год. Каждый может найти себе мероприятие на любой вкус. В целом – это вполне естественно, но могло бы быть иначе", - отметил наш герой.

Говоря о двух городах, являющихся для него родными, мы предложили собеседнику назвать первые три ассоциации, которые возникают у него в голове, когда он слышит слова Вильнюс и Клайпеда. Ответ не заставил себя долго ждать.

"Три ассоциации… Ну, что же, Вильнюс – это пробки, много баров и террасы. Это первые мысли, которые приходят на ум. А Клайпеда – это море, лес и кафе Caffeine на Биржевом мосту", - подвел черту разговору Роман Кузнецов.