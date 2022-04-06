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Обвиняемый в поджоге каунасской елки так и не предстал перед судом, мужчина не подсуден, судмедэксперты констатировали, что мужчина болен, поэтому не может отвечать за свои действия и их контролировать. Поскольку дело было передано в суд, судьи предлагают назначить ему принудительное лечение в Рокишкской психиатрической лечебнице.
Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Напомним, что инцидент произошел 4 декабря 2021 г., в 1.40 ч. suvokiamas

На Ратушную площадь в Каунасе на внедорожнике Mitsubishi приехал мужчина, облил елку горючей жидкостью и поджег ее. Вандала пытались задержать находившиеся на площади люди, но ему удалось уехать. Через 15 минут подозреваемого задержала полиция. Поскольку мужчина вел себя неадекватно, его доставили в больницу.

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Выяснилось, что мужчина вернулся из Норвегии, где работал, и жил с матерью.

Суд назначил подозреваемому судмедэкспертизу. Специалисты признали, что подозреваемый не может контролировать свои действия и отвечать за них. На заседании суда 6 апреля подозреваемый не присутствовал. Слушание проходило без него. Прокурор сказал журналистам, что у суда попросят назначить подозреваемому принудительное лечение.

Муниципалитет отозвал свой иск о возмещении ущерба, узнав, что подозреваемый не может отвечать за свои действия.

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