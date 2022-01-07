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Полицейским наконец-то удалось допросить 39-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге каунасской елки в ночь на 4 декабря2021 г. Напомним, что мужчина был задержан и помещен в больницу, поскольку его психическое состояние вызвало ряд вопросов. В ближайшее время подозреваемому планируют назначить психиатрическую экспертизу, от результатов которой будет зависеть, будет ли начато расследование.
Baigiama atkurti gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
Baigiama atkurti gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По данным полиции, подозреваемый в момент задержания не был пьян и не находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчине назначена мера пресечения, kad однако подробнее ситуацию не комментируют.

Прокурор Миндаугас Шукис сказал Delfi, что подозреваемый освобожден. Его обязали систематически посещать врачей и принимать назначенные лекарства. Полиция наблюдает за тем, выполняет ли подозреваемый эти требования.

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По словам Шукиса, в ближайшее время подозреваемому назначать психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, подсуден ли он. От выводов экспертов будет зависеть, передадут ли дело в суд. Если выяснится, что человек не подсуден, будет решаться вопрос медицинского лечения подозреваемого.

Напомним, что во время поджога был нанесен ущерб на сумму 26 000 евро. Администрация Каунасского муниципалитета готовит иск в гражданском порядке, чтобы взыскать эти деньги с подозреваемого.

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