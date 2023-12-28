Подземный переход около ТЦ "Европа" в столице откроется до Нового года

 
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ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Закрытый на реконструкцию подземный переход около ТЦ "Европа" на проспекте Конституции в Вильнюсе должны были открыть через полгода, но на деле работы длятся уже больше года. Муниципалитет признает – работы затянулись, но делают все возможное для открытия перехода до Нового года, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Работы по реконструкции подземного пешеходного перехода затянулись, поскольку проводят работы, гарантирующие большую безопасность – укрепляли конструкции", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, надеются, что переход откроется еще до конца года.

Подземный переход закрыли на реконструкцию в декабре 2022 года. Обещали, что он откроется через полгода, открытие не раз откладывалось. В последний раз обещали, что переход откроется осенью, но и эти обещания не сбылись.

Сейчас пешеходы вынуждены пользоваться удаленными от остановок надземными переходами. Далеко не все пешеходы это делают, некоторые решаются перебегать дорогу в неположенном месте.

Подземный переход был закрыт на реконструкцию, его планировали полностью модернизировать: заменили конструкции, оборудовали туалет, новый лифт, систему вентиляции.

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