Подземный переход около ТЦ "Европа" в столице откроется до Нового года

Закрытый на реконструкцию подземный переход около ТЦ "Европа" на проспекте Конституции в Вильнюсе должны были открыть через полгода, но на деле работы длятся уже больше года. Муниципалитет признает – работы затянулись, но делают все возможное для открытия перехода до Нового года, пишет портал madeinvilnius.lt.