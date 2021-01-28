"Мы должны понять, откуда появляются такие вещи, как люди поступают в таких условиях, чтобы больше не было такого Холокоста. В этом заключается очень ясная цель", – сказал в среду вечером BNS политик.

Он заверил, что у него нет никаких антисемитских установок.

"У меня точно нет никаких антисемитских установок, как это пишут в получаемых всяких письмах. Я очень уважаю этот народ", – сказал член Сейма.

"Здесь я хочу сказать, что Холокост, как явление, если мы не будем понимать его причин, то мы вновь его получим. Возможно, не в отношении еврейского, а в отношении другого народа", – заявил В. Ракутис.

В комментарии политика больше всего критики вызывали замечания о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.

Сам В. Ракутис отметил, что упомянул об этом, желая продемонстрировать более широкий контекст, что в Холокосте участвовали не только немцы, но и другие народы.

"Когда мы говорим о Холокосте, часто проходим по поверхности и по типичным утверждениям о том, что немцы, немецкий народ, уничтожал евреев, или что-то подобное, хотя, конечно, отчасти это справедливо, это государство было охвачено нацистской волной. Но когда мы говорим о практическом Холокосте, то в этом процессе участвует много различных народов", – сказал политик.

"В тексте упомянут случай, когда в этом участвовали люди еврейского народа. Это очень просто понять. Они были загнаны в гетто, и у гетто была собственная администрация. Это не было никаким еврейским самоуправлением, или какими-то избранными представителями народа. Это было орудие немецкого народа (...) Естественно, власть гетто не была самым прекрасным явлением, естественно, они должны были выжить в таких условиях и принимали различные решения", – сказал В. Ракуис.

Он также добавил, что этот и другие примеры сотрудничества с нацистами с целью выжить в "механизме Холокоста имеют большое значение".

В среду В. Ракутис опубликовал текст, в котором, говоря о нацистских коллаборационистах, упомянул и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.

Эти комментарии осудили представители Еврейской общины Литвы, послы США и Израиля, от них отмежевалось и руководство правящей партии консерваторов, лидер которой, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что комментарию В. Ракутиса не достает адекватности и понимания.

В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.