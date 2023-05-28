Подруга литовки, пропавшей в Ирландии 5 лет назад, не сдается: хочет найти останки девушки

"Нам все еще нужно найти место (где ее тело), ​​чтобы у нас было место, чтобы принести свечи. Просто чтобы мы могли немного успокоиться, потому что она не животное, она человек. Вокруг столько нераскрытых дел. Я не знаю, почему", — сказала женщина.

Гядвиле считает, что двое мужчин, которых она видела с Гедре, должно быть, подсыпали ей что-то в напиток, из-за чего у нее случилась передозировка.

"Я действительно думаю, что они подсыпали ей в напиток какое-то лекарство, чтобы отравить ее, и у нее случилась передозировка. Потом они испугались и просто бросили ее тело где-то", — рассказала подруга пропавшей девушки.

Согласно материалам дела, Гедре позвонила отцу в Литву и сказала, что собирается на вечеринку в ночь своего исчезновения.

Неизвестно, где она была в то время, но считается, что она находилась в районе Дандолка, куда она переехала незадолго до своего исчезновения.

"Считается, что она находилась в районе Дандолка примерно до 8 часов вечера. В последний раз ее видели, когда двое мужчин помогли ей войти в дом в Лейтауне во вторник, 29 мая 2018 года, около 23.00.

Считалось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Предполагают, что она покинула дом с этими мужчинами в среду, 30 мая 2018 года, около 1.45 ночи. С тех пор Гедре никто не видел и не могли связаться", — заявили в ирландской полиции.

На вопрос, как она относится к тому факту, что ее подруга считается пропавшей без вести уже пять лет, Гедвиле ответила: "Это ужасно. Сегодня ты здесь, а на следующий день тебя нет, и никто не знает, а ты пропал".

"Я удивлена. Я никогда не думал, что это может случиться. Я не понимаю, как нельзя найти тело", - сказала она.

Полиция Ирландии продолжает призывать всех, у кого есть информация об исчезновении Гедре, обращаться в полицейский участок Дандолка по телефону 042 388 470 или на конфиденциальную линию по телефону 1800 666 111. Вся информация будет храниться в тайне.