Подруга депортированного белоруса: ему там грозит опасность, его разыскивают

На прошлой неделе Айсте (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) связалась с Delfi и сообщила, что ее друга, 21-летнего белоруса Игоря (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) депортируют из Литвы.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис подтвердил в пятницу Delfi, что парня до границы с Беларусью доставили пограничники, и после выполнения всех формальностей он был отправлен в свою страну происхождения.
Она уверяла, что участвовавшему в митингах ее другу грозит опасность в Беларуси, поэтому он попросил убежища в Литве. „Но ему сказали, что не хватает доказательств того, что он участвовал в митингах и так далее“, - сказала она.
По словам девушки, Игорю в Беларуси грозит опасность, потому что он не только участвовал в митингах 2020 года — его аккаунт в Facebook украшает бело-красно-белый флаг, поднятый протестующими против режима Александра Лукашенко. На фото двое парней присели рядом с машиной и держат вышеупомянутый флаг, закрыв лица руками. „Это фото с митинга“, - сказала она. По ее словам, некоторое время назад Игорь получил информацию о том, что в Беларуси его объявили в розыск.
Женщина поделилась с Delfi вырезкой из газеты, в которой опубликовано фото Игоря и написано, что поиск парня ведет Червенский отдел внутренних дел. В сообщении говорится, что его разыскивают за совершенное преступление и что он якобы скрывался от правоохранительных органов весной 2023 года. В сообщении не уточняется, о каком преступлении идет речь. Айсте Delfi заявила, что он ничего не сделал и находится в розыске, поскольку уклонялся от военной службы и участвовал в митингах.
„Он ни к чему не причастен“, - заверила она, когда ее спросили о преступлении. Проверить информацию о том, почему на самом деле разыскивается парень, невозможно. После того как Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище Игорю, он обратился в суд, однако суд встал на сторону ведомства и отклонил апелляцию. Белорус не стал обжаловать решение суда в отношении него. Теперь Айсте утверждает, что ему не объяснили, что он может обжаловать решение.
„И так вышло, что он подписал то, что его могут депортировать в любой момент“, - сказала она. По словам девушки, о том, что она беременна ребенком Игоря, она узнала после суда. Если срок обжалования пропущен, считается, что лицо исчерпало все законные возможности остаться в Литве.
Необходимо убедиться в отсутствии угрозы
Согласно действующей процедуре, Литва может отправить человека в страну происхождения только после того, как убедится, что нахождение его там не представляет ему угрозы. Так произошло в случае с белорусской активисткой Ольгой Карач - в прошлом году Департамент государственной безопасности (ДГБ) признал ее угрозой национальной безопасности, Литва отказала ей в убежище, но она осталась жить в Литве. В служба пояснила, что такое решение принято в связи с тем, что нахождение в Беларуси для О.Карач представляет угрозу.
В ответе Департамент миграции отметил Delfi, что не комментирует персональные данные и информацию, собранную в делах просителей убежища. Однако в ведомстве подчеркнули, что при принятии решения об отказе в предоставлении убежища оценивают все обстоятельства, все доказательства, предоставленные заявителем, а также информацию, которую специалисты ведомства собирают из международных организаций и других независимых источников. „Решения о не предоставлении убежища и о депортации из Литвы принимаются только после того, как удостоверятся, что человеку не грозит опасность преследования в стране происхождения“, - уверяют в ведомстве.
Согласно ответу Delfi, когда проситель убежища исчерпал все законные возможности подать заявление о предоставлении убежища, а затем обжаловать решение Департамента миграции в суде, такие решения остаются в силе и должны быть исполнены.
Kauno diena недавно сообщала, что в этом году до 22 мая сотрудники VSAT исполнили 59 решений о высылке лиц из нашей страны. Из них - 21 гражданин Беларуси, 10 граждан России. По данным Департамента миграции, в этом году 69 гражданам Беларуси было отказано в выдаче разрешения на временное проживание (при первом обращении за ним), 67 гражданам Беларуси было отказано в замене (продлении) разрешения на временное проживание, 52 гражданам Беларуси разрешение на на временное проживание аннулировано (т.е. у человека было такое разрешение и оно было отозвано после получения информации об угрозах, не дожидаясь обращения иностранца за его продлением).