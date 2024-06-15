Подруга депортированного белоруса: ему там грозит опасность, его разыскивают

Женщина поделилась с Delfi вырезкой из газеты, в которой опубликовано фото Игоря и написано, что поиск парня ведет Червенский отдел внутренних дел. В сообщении говорится, что его разыскивают за совершенное преступление и что он якобы скрывался от правоохранительных органов весной 2023 года. В сообщении не уточняется, о каком преступлении идет речь. Айсте Delfi заявила, что он ничего не сделал и находится в розыске, поскольку уклонялся от военной службы и участвовал в митингах.

„Он ни к чему не причастен“, - заверила она, когда ее спросили о преступлении. Проверить информацию о том, почему на самом деле разыскивается парень, невозможно. После того как Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище Игорю, он обратился в суд, однако суд встал на сторону ведомства и отклонил апелляцию. Белорус не стал обжаловать решение суда в отношении него. Теперь Айсте утверждает, что ему не объяснили, что он может обжаловать решение.



„И так вышло, что он подписал то, что его могут депортировать в любой момент“, - сказала она. По словам девушки, о том, что она беременна ребенком Игоря, она узнала после суда. Если срок обжалования пропущен, считается, что лицо исчерпало все законные возможности остаться в Литве.