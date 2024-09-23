2024.09.23 15:15

Подростки на крыше Дворца спорта: похоже, что провокация была запланирована

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В минувшие выходные подростки выбрали своей мишенью заброшенный Дворец спорта. В субботу группа подростков лазала по крыше дворца, взрывала петарды и била окна. На этом хулиганский выпад не закончился. В воскресенье поступило еще несколько сообщений об опасных развлечениях подростков. Нескольких подростков полиция поймала. Выясняется, что выпады были организованными, а не спонтанными.

Первый раз в полицию о подростках на крыше аварийного дворца сообщили в субботу в 14.45 ч. Позже звонили еще двое прохожих. Работа была и у полицейских, и у пожарных-спасателей, которые в 16.46 ч. поднимали автолестницу и забирались на крышу, где бегали подростки и что-то снимали на видео.

Прохожие, звонившие по номеру 112, сказали, что на крыше находятся двое мальчиков и девочка. Другие звонившие сказали, что детям на вид 13-15 лет, а у некоторых на лицах маски. По предварительным данным, дети взрывали петарды.

Delfi сообщал, что 21 сентября троих подростков поймали и передали полицейским пожарные-спасатели. Затем детей передали близким: мальчика 2013 г.р. - дедушке, а еще двоих детей - 2010 и 2009 г. - родителям. Об инциденте полиция информировала Службу по правам детей. По действующим законам, с 14 лет подростки сами несут ответственность за уголовные правонарушения.

Свои хулиганские действия подростки повторили и в воскресенье.

22 сентября, с 18.35 ч. по номеру 112 снова стали поступать сообщения о детях на крыше Дворца спорта. Сообщалось, что дети бьют окна в здании. Как и накануне полиция и охранники разогнали детей. На этот раз попались трое мальчиков 2008 г.р. У одного из них в кармане нашли маску.

Sporto rūmai Vilniuje, ant stogo paaugliai sprogdino petardas

Службу по правам детей снова информировали об этом инциденте. Подростков из полиции забирали их родители. Все попавшиеся на этот раз подростки могут быть привлечены к ответственности по УК ЛР.

Полиция собирает информацию по 284 ст. УК - Нарушение общественного порядка.

Представитель Вильнюсского отделения службы по правам детей Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что до этих выходных ни одна семья, в которых растут попавшиеся полиции дети, в поле зрения службы не находилась.

„Мы реагируем на это происшествие, в ближайшее время мы встретимся с семьями подростков, поговорим с их родителями, выслушаем позицию подростков, соберем другую информацию и будем решать, нуждаются ли семьи и подростки в помощи, если да, - предложим ее. В беседах с родителями мы всегда подчеркиваем, насколько важно, чтобы у детей и родителей был тесный контакт, что родители должны интересоваться досугом детей, их окружением. Эта ситуация еще раз напоминает о важности вопроса занятости подростков“, - сказал Батулявичюс.

Sporto rūmai Vilniuje, ant stogo paaugliai sprogdino petardas

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