Подробности заражения оспой обезьян в Литве: заболевшие вернулись из Германии

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Три случая оспы обезьян, выявленные в Литве, эпидемиологически не связаны друг с другом, но все инфицированные посещали Германию.
Beždžionių raupų tyrimas
Beždžionių raupų tyrimas
© Zuma Press / Scanpix

"На данный момент в Литве выявлено три случая оспы обезьян, эпидемиологически не связанных между собой", — заявила на пресс-конференции в пятницу главный специалист Отдела укрепления здоровья Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Галина Загребневене.

"Все трое посетили Германию до того, как заболели", — сообщила она.

На этой неделе Минздрав сообщил, что указанное инфекционное заболевание подтверждено у мужчин возрастных групп 20-29, 30-39, 40-49 лет.

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Все они лечатся амбулаторно.

У специалистов нет данных о том, что кто-либо из инфицированных ранее был привит от оспы.

Прививка от оспы была обязательной в Литве до 1980 года.

В течение августа Литва рассчитывает получить 1,4 тыс. доз вакцины против оспы обезьян, но все желающие привиться не смогут.

"Все желающие привиться точно не будут привиты. Повторюсь - в течение максимум четырех дней должны быть привиты очень близко контактировавшие, лица с высоким риском при вспышках и работники здравоохранения и лабораторий, если контакт с высоким риском мог произойти случайно на работе", - сказала представитель Минздрава.

На данный момент выявлено семь человек, имевших контакт с зараженными, ни у кого из них пока не было симптомов заболевания.

В Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем в Литве пока проверено восемь тестов на оспу обезьян, три из которых оказались положительными.

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