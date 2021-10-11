Двухэтажное деревянное каркасное здание загорелось в 20.30 ч. На место происшествия съехались многочисленные наряды пожарных-спасателей – 16 пожарных и 5 автоцистерн. Чтобы попасть на территорию, пожарным пришлось срезать забор. Здание горело открытым пламенем.

Сгорело и само здание, и инвентарь, который находился внутри – 2 катера и 20 лодок с разным оснащением. Все имущество, которое было внутри, принадлежало Вильнюсской детской яхтшколе, администратором которой является ассоциация Gero vėjo klubas.

"Само здание принадлежало яхтклубу "Жальгирис", но пользовались ими дети, там были раздевалки, склад. Здание полностью сгорело. В нем находилась большая часть инвентаря детского клуба. Детские лодки, мачты, паруса, катера тренеров, это большая потеря для вильнюсской школы", – сказал президент Gero vėjo klubas Мантас Климантавичюс.

Он сказал, что стоимость находившегося внутри имущества оценивается примерно в 50 000 евро. По его данным, инвентарь не был застрахован.

По словам собеседника, детскую базу создавали много лет, поэтому чтобы все восстановить потребуется немало денег и времени.

"Поскольку скоро придет зима, сезон закончился, сейчас дети тренируются в бассейнах и спортзалах. Но весной трудно представить, куда они вернутся, смогут ли за зиму все восстановить, – сказал Delfi Климантавичюс. – Конечно, здание не было в очень хорошем состоянии, но что было, тем и пользовались. Я не знаю, какой была ценность здания, но все стоит, потребуются какие-то решения, может, контейнерный домик... очень сложно сейчас что-то построить".

"Яхтсмены никогда не сдаются. Ситуация неприятная, надо подумать, как все сделать, но не сдадимся, будем стараться", – прибавил он.

Причины пожара пока неясны – сегодня следователи продолжат работу. Предварительные выводы появятся сегодня после обеда. Пока все версии считают одинаково возможными – как преднамеренный поджог, так и несчастный случай.

"В клубе был один человек, он видел, как все началось, в каком месте начался пожар, в одной из комнат, но на другом конце, где помещения школы, – рассказал Климантавичюс. – Сейчас сложно сказать, я не знаю, это могло быть последствием короткого замыкания, может, кто-то бросил окурок, проходя мимо, а может и поджог".