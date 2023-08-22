Подробности о пойманном в Клайпеде наблюдавшим за женщинами в туалете извращенце

Спасателей и полицию на ноги подняли в минувший четверг вечером: все спешили к туалету около пляжа для инвалидов. Женщина заметила, что из соседней кабинки виден телефонный аппарат и поняла, что ее кто-то снимает на видео.
"Он закрылся в одной из кабинок женского туалета и сверху снимал женщин. Одна женщина, которая пришла в туалет с маленькой дочкой, заметила это и стала звать на помощь. На улице стоял ее муж. Он и задержал мужчину, который снимал женщин на видео в женском туалете. Потом вызвал спасателей и полицию", – рассказал LNK заместитель директора "Клайпедских пляжей" Александр Сиакки.
46-летний задержанный сказал, что занимался этим в первый раз.
"Начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Полиция конфисковала телефон, эксперты выясняют, что именно снимал мужчина. Будут выяснять все обстоятельства и тогда решат, какое наказание ждет подозреваемого", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.
Некоторые отдыхающие сказали, что уже слышали о людях со странным поведением. Одна женщина сказала, что никогда не ходит в туалет у моря одна.
"Я хожу в туалет с компанией, одна немного боюсь. Надо ходить вместе, чтобы кто-то рядом ждал, будет безопаснее", – сказала она.
Люди оценили и действия нарушителя.
"Нездоровое поведение. Что с ним делать, надо куда-то отправить", – сказал один мужчина.
"Страшно, что сейчас творится. Детей надо беречь, ходить вместе. Одного нигде нельзя оставить", – сказала другая женщина.
А что делать с такими "операторами"?
"Кричать и вытолкнуть из туалета", – заметила собеседница.
"Извращенец, бывают такие. Надо обязательно обратить на это внимание", – вторил ей другой собеседник.
Полиция сообщает, что задержанный в минувший четверг мужчина ранее за такие нарушения не попадался.
Этим летом на пляже отдыхающие задержали и передали полиции и еще одного извращенца, снимавшего девочек-подростков.
"Был в Гируляй один мужчина, который в дюнах снимал на видео несовершеннолетних девочек. Бывает и такое, что делают видео и на женском пляже, тогда тоже спасателей зовут на помощь. Всякое бывает у нас на пляжах", – рассказал Сиакки.
По его словам, женщины жаловались и на эксгибиционистов, но этим летом ни одного из них поймать не удалось.