Подробности о пойманном в Клайпеде наблюдавшим за женщинами в туалете извращенце

Некоторые отдыхающие сказали, что уже слышали о людях со странным поведением. Одна женщина сказала, что никогда не ходит в туалет у моря одна.

"Начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Полиция конфисковала телефон, эксперты выясняют, что именно снимал мужчина. Будут выяснять все обстоятельства и тогда решат, какое наказание ждет подозреваемого", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.

46-летний задержанный сказал, что занимался этим в первый раз.

"Он закрылся в одной из кабинок женского туалета и сверху снимал женщин. Одна женщина, которая пришла в туалет с маленькой дочкой, заметила это и стала звать на помощь. На улице стоял ее муж. Он и задержал мужчину, который снимал женщин на видео в женском туалете. Потом вызвал спасателей и полицию", – рассказал LNK заместитель директора "Клайпедских пляжей" Александр Сиакки.

Спасателей и полицию на ноги подняли в минувший четверг вечером: все спешили к туалету около пляжа для инвалидов. Женщина заметила, что из соседней кабинки виден телефонный аппарат и поняла, что ее кто-то снимает на видео.

"Я хожу в туалет с компанией, одна немного боюсь. Надо ходить вместе, чтобы кто-то рядом ждал, будет безопаснее", – сказала она.

Люди оценили и действия нарушителя.

"Нездоровое поведение. Что с ним делать, надо куда-то отправить", – сказал один мужчина.

"Страшно, что сейчас творится. Детей надо беречь, ходить вместе. Одного нигде нельзя оставить", – сказала другая женщина.

А что делать с такими "операторами"?

"Кричать и вытолкнуть из туалета", – заметила собеседница.

"Извращенец, бывают такие. Надо обязательно обратить на это внимание", – вторил ей другой собеседник.

Полиция сообщает, что задержанный в минувший четверг мужчина ранее за такие нарушения не попадался.

Этим летом на пляже отдыхающие задержали и передали полиции и еще одного извращенца, снимавшего девочек-подростков.