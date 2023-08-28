Подробности о похищенном ребенке: отец может быть гражданином России

Глава центра Вилмантас Виткаускас сказал, что на встрече присутствовали представители 8 ведомств.
"Мы обменялись новейшей информацией, данными, которые нам удалось собрать. Основная весть – наша первичная задумка и план быстрого решения проблемы, возвращения граждан или хотя бы гражданки – провалился. Появились отягчающие обстоятельства – российская сторона утверждает, что у отца малолетнего ребенка есть и Российское гражданство", – сказал Виткаускас.
По его словам, это осложняет процесс. Эта информация пока не подтверждена, ее по телефону сообщили российские пограничники.
"Нам надо искать иной способ обеспечения безопасности нашей гражданки", – сказал Виткаускас, заметив, что пограничники реагировали на ситуацию молниеносно.
"Время реакции исчисляется в минутах, была замечена лодка, плывущая в сторону РФ. <...> Мы убеждены, что реакция пограничников была нормальной. Но инцидент имел место. Вопрос - что делать дальше. Сейчас ребенок объявлен в розыск через "Интерпол", мы работаем через Соцмин, соглашения, которые ранее были подписаны с РФ. Надеемся на сотрудничество российской стороны", – подчеркнул он.
Работники Соцмина работают с матерью младенца. "Ей предоставляют всестороннюю помощь, консультации. Мы знаем, что девочка находится под опекой, ей оказали медицинскую и социальную помощь. С ней все в порядке", – сказал Виткаускас, заметив, что ребенку меньше года.
Заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас сказал, что пограничники пытались вернуть мужчину назад.
"К сожалению, тщетно. <...> Видеокамеры зафиксировали лодку, когда она была на реке Скирвите, последовала реакция. Выявили автомобиль, оставленный у берега. Когда получили информацию от полиции, что на этом автомобиле похищен ребенок, выяснили, что речь идет о том же человеке", – сказал он.
По его словам, пока невозможно подтвердить личность отца, идет расследование.
"Для предоставления информации я должен получить разрешение прокуратуры", – пояснил Монтвидас. Он заметил, что начаты два расследования - по факту похищения ребенка и нарушения границы.
Монтвидас рассказал, что когда на место прибыли пограничники, мужчина уже вышел из лодки на российской стороне. Весь инцидент длился две минуты.
Суд установил место жительства младенца с матерью в июне 2023 года.
Как сообщает Департамент полиции, в субботу, примерно в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в установленное время.
В ходе поисковых действий выяснилось, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.