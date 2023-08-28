Подробности о похищенном ребенке: отец может быть гражданином России

"Время реакции исчисляется в минутах, была замечена лодка, плывущая в сторону РФ. <...> Мы убеждены, что реакция пограничников была нормальной. Но инцидент имел место. Вопрос - что делать дальше. Сейчас ребенок объявлен в розыск через " Интерпол ", мы работаем через Соцмин , соглашения, которые ранее были подписаны с РФ. Надеемся на сотрудничество российской стороны", – подчеркнул он.

"Нам надо искать иной способ обеспечения безопасности нашей гражданки", – сказал Виткаускас, заметив, что пограничники реагировали на ситуацию молниеносно.

По его словам, это осложняет процесс. Эта информация пока не подтверждена, ее по телефону сообщили российские пограничники.

"Мы обменялись новейшей информацией, данными, которые нам удалось собрать. Основная весть – наша первичная задумка и план быстрого решения проблемы, возвращения граждан или хотя бы гражданки – провалился. Появились отягчающие обстоятельства – российская сторона утверждает, что у отца малолетнего ребенка есть и Российское гражданство", – сказал Виткаускас.

Глава центра Вилмантас Виткаускас сказал, что на встрече присутствовали представители 8 ведомств.

Работники Соцмина работают с матерью младенца. "Ей предоставляют всестороннюю помощь, консультации. Мы знаем, что девочка находится под опекой, ей оказали медицинскую и социальную помощь. С ней все в порядке", – сказал Виткаускас, заметив, что ребенку меньше года.

Заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас сказал, что пограничники пытались вернуть мужчину назад.

"К сожалению, тщетно. <...> Видеокамеры зафиксировали лодку, когда она была на реке Скирвите, последовала реакция. Выявили автомобиль, оставленный у берега. Когда получили информацию от полиции, что на этом автомобиле похищен ребенок, выяснили, что речь идет о том же человеке", – сказал он.

По его словам, пока невозможно подтвердить личность отца, идет расследование.

"Для предоставления информации я должен получить разрешение прокуратуры", – пояснил Монтвидас. Он заметил, что начаты два расследования - по факту похищения ребенка и нарушения границы.