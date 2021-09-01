Министр сказала, что в скором времени начнут установку нового металлического забора.

Она выразила соболезнования в связи с гибелью пожарного при установке спирального заграждения из колючей проволоки.

"Пожарный верно служил Родине, это был опытный сотрудник, честный, прилежный, ответственный. Долг перед страной для него был превыше всего. Выражаю искренние соболезнования как членам семьи, так и общине. Хочу заверить, что положенная по уставу помощь – 93 средние зарплаты, семье будет выплачена. Также позаботятся о похоронах. (…) Мы понимаем, что эти деньги не компенсируют утрату", – сказала министр.

Статьи по теме: На границе Литвы с Беларусью пожарный получил смертельную травму. Он помогал монтировать заграждение

Сейчас, по ее словам, проводят расследование.

"Спиральную колючую проволоку будут продолжать устанавливать, только усилят меры безопасности. На заставах будут дежурит фельдшеры", – заметила министр, уточнив, что это будет медицинский персонал армии.

Она также сказала, что Департамент пожарной безопасности и обороны на добровольной основе участвует в установке этого ограждения.

Департамент пожарной безопасности и обороны Саулюс Грейчюс сказал, что у коллег не было возможности остановить кровотечение.

"Наверное, такое случай бывает один на миллион, когда практически ничего невозможно сделать. Нашим работникам даже потребовалась психологическая помощь, мы в трауре. К сожалению, вернуть человека нельзя", – сказал он.