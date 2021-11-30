Подробности о гибели призывника: он получил огнестрельное ранение

Полиция сообщает, что в 16 ч. в Мариямпольскую больницу был доставлен и из-за огнестрельного ранения госпитализирован призывник инженерного батальона ЛА им. Юозаса Виткуса.

Младший рядовой, который находился в тяжелом состоянии, в тот же день скончался в реанимации.

Расследованием этого дела занимается Военная полиция.

О несчастье информировали близких молодого человека.

Командование ЛА выражает соболезнования близким и сослуживцам покойного.