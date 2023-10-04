Подробности о беременной 11-летней, службы обратились в полицию

По ее словам, о беременности девочки в службу сообщили врачи. Представители службы обратились в полицию, общались с малолетней и ее матерью, оказали необходимую помощь.
"К нам обратились врачи, которые установили, что девочка беременна. Ей 11 лет и 11 месяцев. Мы сразу же обратились в полицию, поскольку речь идет о ребенке. Мы ездили домой, говорили с девочкой и ее мамой. Оценили ситуацию, предоставили необходимую помощь, в особенности психологическую. Вместе с социальными партнерами будем смотреть, в каких услугах сейчас нуждается ребенок, какие потребуются в будущем", – сказала Скуодене.
По предварительным данным, отец также несовершеннолетний, ему 16 лет.
"Информация передана полиции. Обстоятельства выясняет полиция", – сказала представитель службы.
По ее словам, пока сложно сказать, было ли совершено преступление.
"Ведь речь идет о небольших детях, это должна выяснить полиция, следователь, выяснить все обстоятельства. Я не могу вдаваться в подробности, это очень личные данные", – сказала Скуодене.
В среду полиция сообщила, что начато расследование по факту изнасилования малолетнего лица.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис, он заметил, что за такое преступление по 4 ч. 149 ст. УК ЛР грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
В целях защиты данных девочки и ее близких, муниципалитет не указывается.
Скуодене сказала, что детям такого возраста важно внимание родителей, классных руководителей, учителей.
"Мы должны говорить с детьми о теле, о его границах, о половых вопросах, неважно, что эти темы кажутся неудобными. В данном случае, казалось бы говорить об этом рано, но надо говорить так, чтобы ребенку определенного возраста это было понятно. Не надо в 6, в 9 лет рассказывать ребенку все в деталях, но в 11–12 лет, в доступной для них форме родителям надо говорить с детьми о половых вопросах", – подчеркнула собеседница.
По словам Скуодене, мать девочки пережила шок, когда врачи сообщили ей о беременности дочери.
"К врачам обратились из-за определенных перемен. И когда они узнали, были потрясены, девочка то же. <...> Всей семье оказали помощь: психологическую, социальную, в семью приходила социальный работник. Семья в последнее время получала определенную помощь. Мы склонны выделять семьи, говорить о социальном разобщении. Я хочу сказать, что все семьи одинаковы, и на разных этапа жизни сталкиваются с теми или иными сложными ситуациями. <...> Ситуации бывают разные, иногда семье на определенном этапе нужна помощь. В таких случаях оказывают помощь столько, сколько это требуется", – сказала она.
Скуодене сказала, что за здоровьем девочки следит команда врачей.