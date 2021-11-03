Трагическое ДТП произошло в ночь на 7 апреля 2021 года на ул. Антакальнё, в Вильнюсе. Подозреваемый был пьян и ехал по городской улице на скорости более 123 км/ч. Мчавшийся на такой скорости автомобиль Hyundai зацепил велосипед, на котором ехала Бартайте (1995 г.р.). От полученных травм девушка скончалась на месте.
Согласно материалам дела, водитель Hyundai нарушил ряд ПДД - был пьян, ехал на небезопасной скорости, не оценив метеорологические условия (было темно и шел дождь), превысил допустимую скорость в два раза.
Из-за неосторожных и невнимательных действий он не смог затормозить и сбил ехавшую в том же направлении велосипедистку. В организме водителя Hyundai было 0,98 промилле.
В ходе расследования выяснились смягчающие вину подозреваемого обстоятельства – он сознался в содеянном и сожалеет о своих действиях.
Согласно УК ЛР, за такие правонарушения подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Уголовное дело было передано в Вильнюсский участковый суд.
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