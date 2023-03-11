Подписант акта о независимости – властям: пора стать требовательнее к себе

Вагнорюс обратил внимание на позицию Литвы на международной арене. Он порадовался тому, что главы Литвы "поддерживают героическую борьбу Украины".
"Особенно радует, что наши политические лидеры снова говорят в унисон, демонстрируя крепость литовской традиционной внешней политики", – заметил подписант. Однако он сомневается в способности государства дать должный отпор врагу, если это потребуется.
"Мы верим, что в случае необходимости будет быстро активирована 5 ст. НАТО. Но эта помощь не придет мгновенно. Мы не отпугнем агрессора заявлениями, мы должны демонстрировать сильные военные мощности. Какого вооружения и каких мощностей нам не хватает, мы видим по борьбе в Украине. Мы красиво поддерживаем Украину – не отдать ни пяди, бороться до последней капли. Но ставим ли мы перед собой задачи высокой военной подготовки? Осмелимся ли принять непопулярное среди части избирателей решение о всеобщей воинской обязанности? Не надо забывать, что инвестиции в оборону окупаются экономически. Поучитесь у Финляндии, которая идет в НАТО как мощная военная сила", – сказал подписант.
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