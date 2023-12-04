Подписан пилотный проект по профилактике наркомании в школах: сочетание жестких и мягких мер

"Еще одним важным направлением является укрепление сопротивляемости и нетерпимости наркотиков в школах. (...) Мы также планируем разработать специальное приложение", — сказала она, добавив, что для разных возрастов нужны разные средства коммуникации.

"Цель этого проекта — обеспечить безопасность учеников. Безопасность учеников будет обеспечена путем введения жестких мер, начиная с контроля доступа, контроля выхода, и мы также говорим о видеокамерах для обеспечения безопасности школ", — говорит А. Билотайте.

Она отметила, что в пилотной модели будет использоваться сочетание жестких и мягких профилактических мер в школах для борьбы с распространением и употреблением наркотиков.

Она отметила, что в пилотной модели будет использоваться сочетание жестких и мягких профилактических мер в школах для борьбы с распространением и употреблением наркотиков.

Проект будет работать не только с молодыми людьми, но и с их окружением - родителями, школьной администрацией и общественностью, отметили в министерстве.

Муниципалитеты уже принимают некоторые меры

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас рассказал, что проект будет осуществляться в общей сложности в 3 столичных школах, где уже начали применять некоторые из жестких инструментов.

"В одних школах есть почти все, в других — ничего. (...) То, что должно быть, в моем понимании, в каждой школе — это периметр, огороженные участки, и ни один посторонний человек не должен попасть на территорию школы без разрешения", — сказал журналистам Валдас Бенкунскас.

"Меры, которые вводятся, — это камеры видеонаблюдения. Самая большая новость — карточный вход, чтобы в школу могли попасть только дети с разрешениями. Одной из мер является профилактика, чтобы люди без необходимости не шатались по территории школы", — сказал мэр.