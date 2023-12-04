Подписан пилотный проект по профилактике наркомании в школах: сочетание жестких и мягких мер

Она отметила, что в пилотной модели будет использоваться сочетание жестких и мягких профилактических мер в школах для борьбы с распространением и употреблением наркотиков.
"Цель этого проекта — обеспечить безопасность учеников. Безопасность учеников будет обеспечена путем введения жестких мер, начиная с контроля доступа, контроля выхода, и мы также говорим о видеокамерах для обеспечения безопасности школ", — говорит А. Билотайте.
"Еще одним важным направлением является укрепление сопротивляемости и нетерпимости наркотиков в школах. (...) Мы также планируем разработать специальное приложение", — сказала она, добавив, что для разных возрастов нужны разные средства коммуникации.
Проект будет работать не только с молодыми людьми, но и с их окружением - родителями, школьной администрацией и общественностью, отметили в министерстве.
Муниципалитеты уже принимают некоторые меры
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас рассказал, что проект будет осуществляться в общей сложности в 3 столичных школах, где уже начали применять некоторые из жестких инструментов.
"В одних школах есть почти все, в других — ничего. (...) То, что должно быть, в моем понимании, в каждой школе — это периметр, огороженные участки, и ни один посторонний человек не должен попасть на территорию школы без разрешения", — сказал журналистам Валдас Бенкунскас.
"Меры, которые вводятся, — это камеры видеонаблюдения. Самая большая новость — карточный вход, чтобы в школу могли попасть только дети с разрешениями. Одной из мер является профилактика, чтобы люди без необходимости не шатались по территории школы", — сказал мэр.
Он также отмечает, что на данный момент больших затрат на реализацию профилактических мер не потребуется, хотя в долгосрочной перспективе установка всех средств может стоить несколько миллионов.
"Это не будет значительной бюджетной тратой - мы сделаем это без особых проблем. Но если учесть, что в Вильнюсе более 120 школ, то в перспективе, в течение нескольких лет, это может обойтись в миллионы", - сказал г-н Бенкунскас.
Тем временем мэр Алитуса Нериюс Цесюлис, где в пилотном проекте примут участие 3 школы, подчеркнул важность мягких мер профилактики, отметив, что возлагает самые большие надежды на разрабатываемое мобильное приложение.
"Я думаю, что наибольший эффект будет достигнут, когда будет разработано мобильное приложение и молодые люди смогут определить, кто занимается торговлей в их классе или в других классах. (...) Именно тогда заработает весь алгоритм, и все службы начнут реагировать. Это очень важно — если будет страх перед дилерством, тогда мы сможем добиться определенных результатов", - сказал Цесюлис.
Он также указал на необходимые меры внутри школы, в основном в туалетах. По словам Цесюлиса, датчики дыма для электронных сигарет в туалетах внесут значительный вклад в эффективную борьбу с употреблением психотропных веществ.
"Покончит ли ограждение территории школ с употреблением наркотиков? Давайте не будем наивными. На школьной территории никто не торгует наркотиками. Молодые люди знают, где купить. (...) Они знают, как найти это в Telegram, как заплатить криптовалютой, и никто ничего об этом не говорит", — добавил он.
Мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, в свою очередь, подчеркивает важность трудоустройства студентов и отмечает, что в следующем году муниципалитет планирует увеличить разнообразие вариантов неформального образования.
"Насколько нам известно, в новом государственном бюджете также предусмотрено больше средств на неформальное образование, но мы делаем это как муниципалитет. Мы говорим о новых формах, (...) мы ищем мероприятия, которые будут более интересны и для старших школьников".
"Хотя более 60 % нашего муниципалитета вовлечены в неформальное образование, мы видим тенденцию к снижению вовлеченности с 7-8 класса. Мы считаем, что нам нужно подумать о другом виде неформального образования, чтобы привлечь детей постарше", - говорит Б. Маркаускас.
По сообщению Министерства внутренних дел, в проекте примут участие большинство учреждений и организаций, участвующих в процессе профилактики, в том числе Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем (ДКНТ), министерства внутренних дел, образования, науки и спорта, здравоохранения, социального обеспечения и труда, администрации самоуправлений, участвующих в проекте, бюро общественного здоровья, психологические службы образования, а также Департамент полиции, Государственная служба защиты прав детей и усыновления, Ассоциация дневных центров Литвы, Литовский совет молодежных организаций, Агентство по делам молодежи и другие.
Министерство отмечает, что в последнее время в стране наблюдается рост употребления наркотиков среди несовершеннолетних. В январе-августе 2023 года было зарегистрировано 75 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных со сбытом и контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, по сравнению с 66 подростками за тот же период 2022 года.
"Растет и количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, которые не могут быть привлечены к административной ответственности в силу возраста в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. В 2022 году за весь год было выявлено 94 таких несовершеннолетних, а в этом году менее чем за 9 месяцев их число составило 121 человек", — поделились статистикой в МВД.