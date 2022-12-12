Подписан новый коллективный договор системы социальных услуг

Согласно ему, повысится заработная плата членов профсоюза, улучшатся условия воспитания детей, увеличатся отпуска. С начала следующего года будут повышаться коэффициенты к окладам, а тем, кто получил квалификацию главного социального работника, постоянная заработная плата будет увеличена на четверть, сообщили в министерстве.

Работники, воспитывающие одного ребенка в возрасте до 12 лет, смогут получить один дополнительный день отдыха в месяц или смогут работать по сокращенному рабочему дню на два часа в неделю, долгосрочные работники получат один дополнительный день отпуска.

Коллективный договор будет действовать в течение четырех лет с правом ежегодного продления.

Договор подписали профсоюз работников социальных учреждений Литвы, профсоюз работников социальных служб, профсоюз социальных работников Solidarumas, профсоюз государственных служащих, бюджетных и общественных учреждений и федерация профсоюзов общественных служб.

По данным министерства, контракт, подписанный в 2018 году, действовал для 35 учреждений и 1 тыс. членов профсоюза. За пять лет количество учреждений увеличилось почти в два раза, а количество членов профсоюзов - более чем в три раза.

Профсоюзы объединяют около 3,6 тыс. работников в 66 учреждениях социального обслуживания, к ним будут применяться более льготные условия труда.