Подписан новый коллективный договор системы социальных услуг

Согласно ему, повысится заработная плата членов профсоюза, улучшатся условия воспитания детей, увеличатся отпуска. С начала следующего года будут повышаться коэффициенты к окладам, а тем, кто получил квалификацию главного социального работника, постоянная заработная плата будет увеличена на четверть, сообщили в министерстве.
Работники, воспитывающие одного ребенка в возрасте до 12 лет, смогут получить один дополнительный день отдыха в месяц или смогут работать по сокращенному рабочему дню на два часа в неделю, долгосрочные работники получат один дополнительный день отпуска.
Коллективный договор будет действовать в течение четырех лет с правом ежегодного продления.
Договор подписали профсоюз работников социальных учреждений Литвы, профсоюз работников социальных служб, профсоюз социальных работников Solidarumas, профсоюз государственных служащих, бюджетных и общественных учреждений и федерация профсоюзов общественных служб.
По данным министерства, контракт, подписанный в 2018 году, действовал для 35 учреждений и 1 тыс. членов профсоюза. За пять лет количество учреждений увеличилось почти в два раза, а количество членов профсоюзов - более чем в три раза.
Профсоюзы объединяют около 3,6 тыс. работников в 66 учреждениях социального обслуживания, к ним будут применяться более льготные условия труда.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После ночной метели ситуация на дорогах в столице сложная: толщина снежного покрова составляет 20 см
Всю ночь условия на дорогах были сложными, а вильнюсцев...
Суд разрешил Строительной инспекции разрушить Дом Москвы в Вильнюсе
Участковый суд города Вильнюса дал право Строительной...
Эфир Delfi: Литва под снегом, троянское зерно Лукашенко, поезд в Варшаву
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ловушкой...
Из-за ситуации на дорогах вильнюсцам в понедельник рекомендуют работать из дома
В воскресенье погода испортилась. В Литву пришел южный...