Подозрительный полет российского самолета над Литвой: что произошло на самом деле

По данным Flightradar24, российский самолет МЧС номер RA-76845 в пятницу вылетел из Москвы, пролетел над территориями России, Беларуси и залетел в воздушное пространство Литвы. Сделав петлю, он вернулся в Беларусь.
Delfi связался с компанией "Воздушная навигация", ее представители отметили, что на самом деле самолет в Литву не залетал, это неверная информация.
"Такой самолет в воздушное пространство Литвы не залетал, нарушения не фиксировались. Обращаем внимание на то, что на сайте Flightradar24, возможно, дана неверная траектория самолета", – указали представители "Воздушной навигации".
Литва закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в феврале 2022 года.
В марте 2022 г. такое же решение принял и Евросоюз.
Flightradar24 объяснил ситуацию Национальному центру по управлению кризисами.
"Мы посмотрели данные еще раз, кажется, это результат плохой передачи данных самолетом. Самолет вылетел из московского аэропорта "Жуковский" и в аэропорту стал делать серии полетов", – сказано в сообщении. Сообщается, что так система начинает фиксировать несуществующую траекторию полета.
"Мы считаем, что большая часть данных о траектории полета этого самолета неверны. В старых самолетах такое иногда наблюдается, ухудшается точность блока отсчета из-за плохой калибровки и движения по кругу или в любом самолете когда данные любым способом блокируются или отклоняются. По нашим данным, информация была неверной из-за одной из вышеуказанных причин", – сказано в объяснении.