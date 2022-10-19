Подозревают, что обманным путем из Государственной больничной кассы получено более 350 000 евро

Подозрения уже предъявлены 10 лицам: врачу Клайпедской городской поликлиники, представителю фармацевтического общества и 8 пациентам. При расследовании этого дела получена также информация о возможном взяточничестве врачей, расследуются более 10 случаев, когда врачи, возможно, приняли взятки от пациентов, говорится в сообщении для СМИ.

По данным проводимого досудебного расследования, семейный врач, работающая в клайпедской поликлинике, действуя вместе с представителем фармацевтического предприятия, более двух лет могла фальсифицировать данные о выписываемых пациентам и компенсируемых ГБК бандажах.

Во время следствия установлено, что от имени использовавших бандажи и уже выздоровевших пациентов бандажи тенденциозно выписывались ежемесячно, хотя сами пациенты об этом ничего не знали и к врачу не обращались.

"Подозревают, что выписанные врачом бандажи чаще всего выдавали в одной небольшой клайпедской аптеке. Полагают, что представитель фармацевтического предприятия возможно передавал директору аптеки данные пациентов о выписанных им рецептах, а директор сразу оформляла возможно фиктивную продажу бандажей и в электронной системе здоровья (e.sveikata) отмечала, что бандажи уже проданы и пациенты их забрали", – говорится в сообщении.

Установлено, что аптека якобы продавала пациентам бандажи, даже не имея их, то есть возможно фиктивные продажи определенного количества бандажей оформляли в документах, а товары заказывались и доставлялись в аптеку позже.

Между выпиской рецепта и получением товара проходило всего несколько минут, хотя отмечалось, что бандажи якобы получили лица, живущие в Шилуте или Кретинге. Во время опросов большая часть пациентов указала, что даже не знала о такой аптеке и месте ее нахождения. Собранные СРФП данные показывают, что 80 проц. годовых продаж этой маленькой аптеки составляли компенсации, полученные за эти бандажи из ГБК.

В результате таких возможно незаконных действий ущерб ГБК мог составить более 350 000 евро. В ходе следствия это сумма может увеличиться.

Врачу и представителю фармацевтического предприятия назначена мера пресечения – письменное обязательство не уезжать и не общаться с установленными лицами, представителю фармацевтического предприятия назначен также залог в 10 тыс. евро.

В ходе расследования было проведено несколько десятков обысков по местам работы и жительства подозреваемых, в их автомобилях, в аптеке и т.д.

"Во время обысков в аптеке было обнаружено и изъято 289 упаковок бандажей по 10 ед. каждая, общая сумма компенсаций за такое количество бандажей может достигать более 45 тыс. евро. Найденные бандажи были оформлены как проданные и выданные пациентам, но пациенты их не получили и в аптеке они хранились как неучтенные товары. В ходе следствия опрошено уже более 50 свидетелей, большая часть которых подтвердили, что не получали или получили значительно меньше бандажей, чем им было выписано и якобы выдано", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с презумпцией невиновности лица невиновны, пока суд не подтвердит их вину.