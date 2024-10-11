Подозреваемый в убийстве адвоката мужчина вел двойную жизнь: пути ведут в Россию

Единственная его собственность – смартфон, однако и из-за него мужчину искали коллекторы, поскольку он не заплатил за него всю сумму, взяв в лизинг. Он остался должен за телефон 78,90 евро. Долг пришлось взыскивать через суд, в июле 2023 г. суд обязал его заплатить долг, 56 евро мужчина должен был заплатить в качестве расходов на суд, еще 19,92 евро мужчина должен был заплатить Государственной налоговой инспекции.

Игорь Москалев (1962 г.р.) до развода был зарегистрирован в квартире жены, где и произошла стрельба.Женщина купила эту квартиру задолго до того, как вышла замуж. Однако с февраля 2023 года Москалев официально был лишен декларации места жительства. Однако он поменял замки в квартире и продолжал в ней жить, не желая выселяться.

Москалева обвиняли в жестоком избиении мужчины на улице в марте 2005 года. Согласно материалам дела, пострадавшего Москалев избил вечером, в 18.30 ч. Он ждал свою жертву у ее места работы. Если бы не было очевидца этого происшествия, который вступился за пострадавшего, пострадавший, наверняка, получил бы более серьезные увечья. Через несколько дней пострадавший обратился к судмедэкспертам, сначала он боялся вызывать врачей и полицию.

Бывшая супруга – не единственный человек, который указал, что мужчина склонен к насилию и проявлению агрессии. За насилие на улице Москалев был осужден в 2009 году. Судебный процесс длился 3 года, мужчина женился во время судебного разбирательства.

Еще два дела, связанные с небольшими долгами Москалева, рассматривали суды Каунаса и Клайпеды. Во всех документах указано, что мужчина официально является безработным.

Когда дело попало в суд, выяснилось, что Москалев жил не только в Литве. В 2007 году он подал заявление с просьбой продолжать судебное разбирательство без него и указал, что уезжает в Воронеж (Россию), присматривать за больной мамой.

Избитый мужчина через несколько месяцев скончался, поэтому его супруга обратилась в правоохрану и рассказала, что ее мужа преследовали, она уверяет, что он умер из-за перенесенного насилия.

„Он бил его по лицу и по разным частям тела кулаками и ногами, у пострадавшего были синяки на груди, раны на верхней губе, синяки на левом колене, царапины на левой руке […], нанесены несильные телесные повреждения, Москалев совершил преступное деяние по 1 ч. 140 ст. УК ЛР“, – сказано в деле.

В июне 2008 г. Москалев снова появился в суде, но и после этого через своего адвоката стал передавать в суд справки из поликлиники Липецка (Россия). Чем занимался мужчина в это время, непонятно, в справках болезнь мужчины не указывалась.

Мужчина появился в суде только почти через год. Однако в деле указано, что 8 мая 2008 года осужденный отказался принять повестку в суд, в которой было указано время заседания. Из-за неявки Москалева в суд не состоялись 5 заседаний, а апелляция по делу растянулась больше чем на год“, – так объяснил апелляционный суд причину, по которой слушание по делу проходило без участия Москалева.

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