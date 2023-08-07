Подозреваемый в убийстве 19-летней жены дал показания в суде

4 августа в больницу Мажейкяй была доставлена 19-летняя женщина (2004 г.р.), выпавшая с балкона на 10 этаже. В тот же день от полученных травм она скончалась в больнице.

Было начато расследование. В скором времени его переквалифицировали в убийство близкого человека. Подозреваемый в убийстве - муж (2002 г.р.) покойной.

Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры в воскресенье обратился в Мажейкяйскую палату Тельшяйского участкового суда с просьбой о назначении меры пресечения подозреваемому.

Представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас информировал Delfi, что один из основных мотивов прокуроров – подозреваемый на воле может совершать другие преступления, скрываться, поскольку за преступление ему грозит пожизненное заключение.

На заседании суда подозреваемый свою вину отрицал. Он сказал, что "ничего плохого не сделал".

"Он сказал, что не понимает, как это произошло. Уверяет, что его с детьми не было дома", – информирует Йончас.