Подозреваемый в похищении девочки планировал продать свой бизнес

Delfi сообщал, что Филипавичюсу на ул. Спейго принадлежали 11 гаражей. Именно там сначала и искали похищенную девочку.

Семь гаражей Филипавичюса объединены в одно большое помещение, где работал его автосервис Šiaurės garažas.

Официальные доходы его бизнеса не впечатляют, в 2022 г. это 38 000 евро, в 2021 г. – почти 25 000, а в 2020 г. – 13 000 евро.

Возможно, компания учитывала не все доходы, чтобы не платить налоги.

В интернете есть недействительное объявление - в декабре 2021 г. автосервис хотели продать за 160 000 евро, похоже, покупателя не нашли.

31 октября все свое имущество Филипавичюс переписал близкому родственнику. Официально в автосервисе работают два человека.

Работник, с которым связывался журналист Delfi, ничего комментировать не стал.

Подозреваемый в интернете разместил еще одно объявление - сдавал гараж с оборудованием для ремонта автомобилей на проспекте Шяурес за 200 евро.