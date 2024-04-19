Подозреваемые в нападении на Волкова - граждане Польши

Обоих подозреваемых задержали 3 апреля в Варшаве.
"Задержание прошло без проблем, благодаря плодотворному сотрудничеству С прокуратурой и Центральным бюро расследований Польши", – сказал прокурор Юстас Лауцюс.
"Очень вероятно, что в мае мы увидим их в Литве", – прибавил прокурор.
Их подозревают в нанесении небольшого ущерба здоровью, в организованных действиях в группе, в нападении на человека за его убеждения и политические взгляды.
"Мы считаем, что на данной стадии расследования есть данные, которые позволят обоснованно предположить, что оппозиционер пострадал за свою политическую деятельности, политические взгляды. Не по другим причинам", – сказал Лауцюс.
Заместитель главы Литовского бюро криминальной полиции Саулюс Бригинас заметил, что подозреваемые попадали в поле зрения полиции Польши.
"Перед совершением преступления эти лица приехали в Литву, а после преступления, покинули ее территорию", – сказал он.
Бригинас заметил, что задержание провели так, что у подозреваемых не было возможности оказать сопротивление.
Кстати, о задержании подозреваемых первым сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. На вопрос, было ли заявление президента согласовано с правоохраной, Лауцюс ответил: "Вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить, это вне моей компетенции. Преступление потрясло всю Литву, общество, в обществе и СМИ были разные версии. Естественно, что глава страны, который отвечает за все в Литве, имеет право высказать свое мнение".
Министр внутренних дел Агне Билотайте раскритиковала решение президента Гитанаса Науседу, который информировал о том, что задержаны подозреваемые в нападении на Волкова.
По ее словам, об этом должны были сообщить сотрудники правоохраны, а не политики, поэтому заявления президента могли нанести ущерб расследованию.
"Литовское бюро криминальной полиции проводит расследование. Надо отметить, что действия ЛБКП непубличные. Остается сожалеть, что политики, публичные лица начинают говорить, не думая об ответственности, о том, что это может нанести ущерб расследованию и даже представлять опасность лицам, из-за которых все происходит", – сказала Билотайте.
Она акцентировала, что службы, которые заняты расследованием, работают профессионально. От подробных комментариев министр воздержалась.
"Наши службы работают профессионально, сотрудничество тоже на высшем уровне. (...). Они быстро и оперативно провели все необходимые действия, мы получили результат. Но я как министр, как политик, не хотела бы комментировать, это дело служб. Они должны комментировать, зная, когда это не нанесет ущерба расследованию", – сказала Билотайте.
Delfi напоминает, что на соратника покойного Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в середине марта было совершено нападение около его дома в Вильнюсе.
Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, была сломана рука.