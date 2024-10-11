Подозреваемого в убийстве адвоката суд разрешил взять под арест на три месяца

„Вильнюсский участковый суд 11 октября 2024 г. рассмотрел заявление прокурора о назначении меры пресечения гражданину И.М. (1962 г.р.), которого подозревают в совершении преступлений по 10 пункту 2 ч. 129 ст., 1 ч. 22 ст.,, 5 п. 2 части 129 ст. УК ЛР“, – сообщает представитель суда Гедрпс Янонис.
Вопрос ареста Москалева суд решал на закрытом заседании. Подозреваемого в суд не привозили, заседание было удаленным.
Судья удовлетворила заявление прокурора, и разрешила взять Москалева под стражу на 3 месяца - до 10 января 2025 г.
Мотивы такого решения: подозреваемый может скрываться от правосудия и совершать новые преступления.
Постановление суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Вильнюсском окружном суде.
Delfi напоминает, что 10 октября в 10.21 ч. в Вильнюсе, на ул. Васарё 16-осёс, в доме, мужчина (1962 г.р.), стреляя из нелегального пистолета TT, застрелил адвоката 1955 г.р. и ранил двоих полицейских. Подозреваемый был задержан.
Начато расследование по факту убийства опасным для других людей способом. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.