Подозреваемого в похищении девочки привезли в больницу, это стало причиной распространения слухов

"В СИЗО над ним учинили суд Линча, другие заключенные его сильно избили", – такой слух стал распространяться в Каунасе в четверг, 11 января. Писали, что по этой причине подозреваемого привели в Каунасскую клинику. Писали, что мужчине сломали челюсть, нанесли другие тяжкие увечья. В интернете также распространяют слух, будто Филипавичюс за решеткой пытался покончить с собой, поэтому его привезли в больницу.

Портал Delfi связался с каунасской полицией. Ее представитель Одета Вайткявичене не смогла ответить на вопрос, почему Филипавичюса возили в больницу.

Департамент тюрем также отметил, что никаких инцидентов в СИЗО не было.

Когда стали выяснять причину слухов, выяснилось, что подозреваемого на самом деле возили в Каунасскую клинику. Правда, причина - не нанесенные травмы. В больнице у него брали анализы, чтобы выяснить, употреблял он наркотические или психотропные вещества или нет.