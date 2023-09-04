Подозреваемая в убийстве двоих детей - работница Департамента полиции

В 11.14 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в реке Нерис на ул. Веркяй, недалеко от мельницы, тонет ребенок. На место происшествия приехали пожарные-спасатели с лодкой, полиция, врачи скорой. Выяснилось, что тонул не один, а двое детей. Одну девочку из воды вытащил случайно находившийся неподалеку мужчина, ребенка передали в руки врачей. Тело второго малыша из реки достали водолазы. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь и первому ребенку. Утонули две девочки - 2 и 1 года.

Рядом с местом, где тонули дети, находилась женщина (1985 г.р.), которая вела себя неадекватно. Это была мать утонувших детей. Она не могла объяснить, что делала с детьми в таком месте, где нет ни пляжа, ни подхода к воде. Женщину госпитализировали.