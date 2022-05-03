Подорожает и вода: некоторые компании находятся на грани неплатежеспособности

Директор Литовской ассоциации поставщиков воды Вайдотас Рамонас сказал, что сейчас поставщики воды переживают сложный период, а вода вскоре должна подорожать.

"Я бы не сказал, что это очень плохие новости, все в нашей жизни дорожает. Электричество, газ, топливо, яблоки дорожают. Мы обязаны по закону поставлять людям воду без перерыва, день ночь, мы выполняем наши обязательства.

Но в некоторых случаях ситуация бывает такой, что вдруг поднимаются цены на энергоресурсы - на газ, электричество. Нас сейчас больше волнуют цены на электричество. Если взглянуть на таблицу расходов, то 40-45% составляют зарплаты, взносы по социальному страхованию, а остальное - электроэнергия. До сих пор часть электричества составляла 12%, но из-за роста цен, сейчас выросла до 20-24%. Это значит, что компании сталкиваются с серьезными трудностями, они несут это бремя. Не остается оборотных средств, невозможно осуществлять проекты, плановые ремонты", – сказал он.

Он сказал, что никогда раньше не было, чтобы цены так поднимались, поэтому неясно, как быть. По действующим законам, цену на воду пересматривают раз в год. А деньги компаниям нужны уже сейчас.

Рамонас считает, что цену должны пересматривать два раза в год.

"Сейчас нас услышали и ГСРЭ и Министерство охраны окружающей среды, сейчас у нас есть возможность, поскольку готовят проект изменения закона, если расходы на электричество превысят 50% наших ожиданий, то мы сможем обратиться в ГСРЭ и пересмотреть цену, снять шок", – сказал он.

Рамонас сказал, что компаниям уже сейчас не хватает оборотных средств.

"Убытки компании Sūduvos vandenys за этот короткий период составили 104 000 евро, Varėnos vandenys – 140 000-150 000 евро, я уже не говорю о тех компаниях, которые больше и потребляют больше электроэнергии", – сказал он.

"Сейчас вода в Вильнюсе стоит 1,32 евро за куб. В Шилуте 2,4 евро. В Литве домашнее хозяйство в среднем расходует 2-3 куба воды. Подорожание составит 15-20%, по нашим прогнозам, если куб стоит 2 евро, то подорожание составит 0,3 евро. Для семейного хозяйства это 1 евро в месяц. Я не знаю, много это или мало. на рынке мы покупаем яблоки за 1,5 евро и радуемся", – сказал он.