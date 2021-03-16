Судья Вайда Синкявичене 15 марта приняла решение и признала Молоткова виновным не только в угоне автомобиля и краже паспорта, но и в мошенничестве - он действовал, назвавшись сотрудником СРФП. Обвиняемый был приговорен к 4 годам лишения свободы.

По данным суда, Молотков вину признал, но из его оправдания ясно, что он "не сожалеет о содеянном и расценивает это как сложившиеся обстоятельства – после освобождения из колонии он не может заработать на жизнь".

К лишению свободы на год и 8 месяцев был приговорен и сообщник Молоткова ранее 9 раз судимый Гинтарас Гирдзюшас.

По словам Синкявичене, оба осужденных совершили преступление сразу же, как только вышли из мест лишения свободы, поэтому их и приговорили к реальным срокам заключения.

Оба осужденные должны будут возместить пострадавшей женщине как материальный, так и моральный ущерб – 2100 евро.

В ходе расследования выяснилось, что после освобождения из колонии Молотков искал заработок. Он не скрывал, что употребляет наркотики, а на их покупку нужны деньги.

Молоткову удалось обвести вокруг пальца бывшего прокурора, которая сейчас на пенсии. Он позвонил женщине и сказал, что он - сотрудник СРФП, что в ходе расследования другого преступления задержали служащую банка, у которой обнаружили немало фальшивых денег и документы, подтверждающие, что она пыталась заложить чужой дом.

Кроме того, он сказал, что есть данные о контактах женщины с сотрудницей банка и оказании ей помощи. Экс-прокурор не имела никаких дел ни с какой служащей банка, но все равно разрешила коллеге сотрудника СРФП приехать к ней домой и даже дала пересчитать деньги, которые хранились у нее дома и якобы могли быть фальшивыми. Молотков не только пересчитал деньги, но и часть их забрал с собой, сказав, что это, возможно, "вещественные доказательства".

Кроме того, он украл и паспорт женщины. Экс-прокурор поняла, что ее обманули, только когда мошенник ушел. Молотков признал, что звонил женщине и приезжал к ней домой. Украденный паспорт он передал Гирдзюшасу. Были данные, что Молотков мог "работать" не один, но других подозреваемых не нашли. Полицейские, которые расследовали это дело, были очень удивлены, узнав, что мошенники обманули прокурора с 40-летним стажем.

Молотков прославился больше 4 лет назад - 19 ноября 2015 года, сбежав из автомобиля, находившегося на территории полицейского комиссариата, прихватив с собой автомат. Беглец был в наручниках. На троллейбусе с автоматом он доехал до района Науйининкай, пошел к знакомым в общежитие на ул. Пелесос. Той же ночью он был задержан.