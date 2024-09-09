2024.09.09 14:12

Поднялась волна возмущения: The New York Times назвал холодный борщ польским блюдом

 
ru.DELFI.lt
Šaltibarščiai
Šaltibarščiai
ФОТО: Riebus katinas nuotr.

В социальных сетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что в статье на The New York Times холодный борщ был назван польским блюдом, пишет портал TV3.lt.

В кулинарной рубрике The New York Times в минувшую пятницу появился текст, в котором предлагается приготовить летнее блюдо – холодный польский розовый суп. Название указано как chłodnik litewski – литовский холодный суп.

Под информацией в сети известные люди, в их числе Ориюс Гасановас, Саугирдас Вайтулёнис и др., стали писать, что это ошибка - суп не польский.

Специалист по связям с общественностью Каролис Жукаускас обратился в редакцию The New York Times и призвал ее работников исправить ошибку.

„Все возмущены одним из самых больших скандалов в истории Литвы, The New York Times в своей кулинарной рубрике назвала холодный борщ польским супом (хотя в описании рецепта указано происхождение блюда – со времен Республики Обоих Народов).

Я оставил комментарий под статьей в Facebook, но подумал, что этого недостаточно, мы должны бороться за национальную идентичность и розовый кефир.Я нашел автора ошибки – редактора рубрики NYT Cooking Касю Пилат, и по всем возможным каналам (FB, эл. почте, Linkedin и др.) написал ей письмо с конкретной угрозой и требованиями.

Весь вопрос дальнейшего существования The New York Times сейчас зависит от выбора Каси – отреагировать и дать проблеме разрастись до такого уровня, какой Америка видела в октябре 1962 г. Литовцы, вооружайтесь плакатами, возможно, придется идти, чтобы отстоять холодный борщ!“ – писал Жукаускас.

Он обратился к Касе Пилат с просьбой исправить ошибку.

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