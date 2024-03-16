Подготовка к возможным событиям в Вильнюсе: нет сомнений, что один из сценариев очень понравится Москве

"Очевидно, что намерения не заключались в том, чтобы убить Л. Волкова или серьезно его ранить. В противном случае вместо молотка для мяса использовались бы более серьезные и опасные инструменты. Россияне любят символизм, вспомним печально известный инструмент казни членов группы " Вагнера " — массивный молот с длинной ручкой. Здесь были совсем другие мотивы, скорее всего, попытка запугать, показать, что российская разведка доберется до критиков Кремля практически где угодно", - рассказал порталу Delfi источник в правоохранительных органах.

По данным Департамента государственной безопасности Литвы ( ДГБ ), нападение на Леонида Волкова, близкого соратника покойного Алексея Навального, возможно, было заказано российскими спецслужбами. Правда, это лишь одна из версий, и на расследование преступления были брошены крупные силы элитного полицейского подразделения – Бюро криминальной полиции.

Суть в том, что Фонд борьбы с коррупцией ( ФБК ), организация, которую представляет Л. Волков, активно призывает россиян проголосовать против В. Путина и выразить свой протест на избирательных участках ровно в 12 часов. "Рассматриваются несколько версий произошедшего.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис заметил, что российские спецслужбы могли использовать для нападения завербованного человека. Вполне вероятно, что вербовка, если такая была, происходила не при прямом контакте, а через Интернет, то есть в Telegram — платформе анонимных сообщений, популярной среди россиян и довольно распространенной в Литве. Недавно было распространено сообщение, связанное со спецслужбами Беларуси или России, которые предлагали заплатить по 15 евро за нанесение граффити с пугающей надписью "Литовцы идут" в крупных городах страны.

ДГБ предполагает, что нападение на Л. Волкова, возможно, совершил человек, завербованный российскими спецслужбами, есть подтвержденная информация о предложениях за деньги проводить акты диверсии и вандализма, чего стоит ожидать в воскресенье в Вильнюсе , где тоже пройдут выборы, и граждане России будут голосовать в посольстве своей страны?

"Литовская полиция также усиленно готовится к мероприятиям нынешних выходных. Основные события пройдут в Российской Федерации, видимо, будут отклики и в Литве", - заявил о подготовке полиции к выборам президента России генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела .

Уже понятно, что этот инцидент полезен в информационном плане для оставшихся в Литве соратников А. Навального, они в центре внимания, о них говорят. Сам Л. Волков личность неоднозначная, зная его высказывания по поводу Крыма и другие высказывания. Кроме того, совсем по-другому оценивается призыв протестовать против В. Путина, пойти на выборы и проголосовать", - сказал один из собеседников Delfi.

"Советуем не участвовать в подобных провокациях и сразу же сообщать сотрудникам полиции, узнав о таких случаях", - сообщили представители ДГБ в комментарии, полученном в пятницу.

"Одной или нескольких провокаций в день голосования было бы достаточно, чтобы вызвать более серьезный скандал, когда кто-то напал бы на россиян, идущих в посольство, облил бы их красной краской, символизирующей кровь, и просто начал бы над ними издеваться. Видео такого нападения вскоре могло быть использовано московскими пропагандистами, показывая, что Литва мешает россиянам избрать собственного президента. Другой, потенциально вероятный сценарий провокации - это нападение на посольство, где будет проходить голосование, облив здание, вывеску или ворота краской, бросание дымовых шашек во двор диппредставительства", - сказал собеседник агентства Delfi о сценариях возможных провокаций.

"За последние два года выявлен ряд случаев, когда лица, связанные с российскими спецслужбами, искали в социальных сетях жителей европейских стран, которые за вознаграждение согласились бы заниматься шпионажем, диверсиями или вандализмом. Почти наверняка такая деятельность продолжается и по сей день. Если вы увидите в социальных сетях рекламу с предложением финансовой компенсации за совершение законодательных нарушений в Литве, мы призываем вас немедленно сообщить о них в Департамент госбезопасности ", - сообщили Delfi в ДГБ.

Ожидается, что на подходах к российскому посольству будет находиться большой отряд полицейских, а также вокруг будут работать полицейские в штатском. Аналитики, опрошенные Delfi, предположили, что возможен и другой сценарий, выгодный Кремлю, поскольку возле посольства стали собираться жители столицы, протестующие против "перевыборов" российского самодержца В. Путина, нельзя исключать возможность спонтанных происшествий.

Не следует недооценивать российские спецслужбы

Эксперт по обороне, офицер запаса Сил специальных операций Армии Литвы Ауримас Навис, настоятельно предложил осознать, что в России нет выборов, как их воспринимают жители демократических стран. Всего лишь создается иллюзия демократического процесса, а результат уже всем известен: В. Путин будет править еще один срок.

Говоря о нападении на Л. Волкова, офицер запаса подчеркнул, что в России нет оппозиции, а покойного А. Навального можно назвать только диссидентом. По мнению А.Нависа, нынешняя ситуация в России показывает, что так называемые противники режима могут действовать только согласно повелению Кремля, даже не осознавая, что они являются частью сложной политической головоломки.