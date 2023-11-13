Поддерживающая Путина балерина остается гражданкой Литвы

"Это человек, деятельность которого противоречит идее государственности Литвы, она прославляет все, что против нас, она унижает украинский народ, у нее есть литовский паспорт. Я думаю, это несправедливо", – сказал LRT Кащюнас.
Лиепа получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 г. – такое решение было принято, поскольку она больше 10 лет танцевала с литовским актером балета Пятрасом Скирмантасом.
Однако вопрос ее гражданства был поднят, когда появилось интервью балерины, в котором она не скрывала своих симпатий в адрес Владимира Путина, войну в Украине называла спецоперацией, открыто унижала Западный мир и его ценности.
"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала Лиепа.
"Департамент еще в пятницу обратился к ответственным учреждениям с просьбой оценить публичные заявления этого человека. После получения информации о том, что подобные заявления представляют угрозу национальной безопасности, в министерство будет направлено предложение обратиться к главе государства", – сообщил агентству Elta старший советник Департамента миграции Рокас Пукинскас.
Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.