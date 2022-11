Подарок Израиля Вильнюсу – яркое уличное искусство

Картина символизирует высказывание Теодора Герцля If you will it, it is no dream ("Если хочешь, это не мечта"), которую он произнес, представляя еврейское государство.

"Я благодарю за подарок к юбилею города, который посольство преподнесло каждому вильнюсцу и гостю города, и рад тому, что муниципалитет тоже задумал подарок для Израиля - подыскивает место для Израильского сквера", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Зое Север родилась и выросла во Львове, а в 1990-ые с семьей переехала в Израиль.

Жители дома, на котором появилась картина, рады переменам и верят, что рисунок - не только украшение дома, но и то, что создаст в сквере рядом с ним уютную атмосферу.