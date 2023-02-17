Как сообщила в пятницу информационному агентству ELTA представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте, прокурор, контролирующий досудебное расследование, решил, что на данном этапе расследования в отношении Э. Гарацкявичюса может быть избран не арест, а более мягкая мера пресечения.
"После тщательного прохождения всех этапов процесса было установлено, что нет оснований для избрания самой строгой меры пресечения в виде заключения под стражу и на данном этапе расследования достаточно избрать в отношении лица более мягкие меры пресечения, и по решению прокуроров были избраны три другие, более мягкие, меры пресечения – денежный залог в размере 20 тыс. евро, подписка о невыезде и периодическая регистрация в отделении полиции", – сказала представитель прокуратуры.
ELTA напоминает, что в январе кандидат в Друскининкайский горсовет от Партии труда Э. Гарацкявичюс был задержан после того, как полицейские остановили управляемый им автомобиль, в котором было обнаружено более полукилограмма гашиша.
Сразу после инцидента "трудовики" приняли решение об исключении Э. Гарацкявичюса из рядов партии и избирательного списка, однако после обращения в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) та приняла решение не исключать Э. Гарацкявичюса из списка. В итоге Партия труда обжаловала данное решение ЦИК в суде.
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