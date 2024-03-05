Под угрозой Стелмужский дуб, службы ищут максимально быстрое решение проблемы

Депутат просит провести расследование в связи с возможно халатным отношениям к этому ценному памятнику природы, искать научно обоснованные способы сохранения дуба и защитить его от дальнейшего ущерба.

Он считает, что Министерство охраны окружающей среды должно взять на себя ответственность за установку качественных опор и немедленно устранить нанесенный ущерб и его последствия.

"Если ничто не изменится, если оставят неподходящие опоры, которые не спасли дерево, а нанесли ему ущерб, нам скоро нечем будет гордиться. Один из старейших дубов в Европе и в Литве и без того страдает от разных болезней, а из-за халатности он может исчезнуть еще быстрее, чем прогнозировалось. Поэтому мне странно слышать заявления бюрократов, "вот одну опору уберем, другие оставим".