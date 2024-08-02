Под окнами вильнюсцев происходит шокирующее зрелище: жители не знают, что делать

Проблема, о которой сообщила читательница Delfi, находится на Вильнюсском проспекте Саванорю. Как пишет женщина, жильцы двух домов „страдают от постоянного шума, криков пьяных людей, драк, выпивки и отправлений естественных надобностей под окнами“.
„Действие происходит на „зеленом островке“, оборудованном муниципалитетом под окнами многоквартирных домов. Жители собирали подписи, собрав по 50+1% от обоих домов за отмену скамеек и стола, но реакции со стороны муниципалитета не последовало. Нашла только банальные ответы на регистрацию проблемы в „Tvarkau Vilnius“, — написала столичная жительница. Женщина возмущается, что проблема так долго не решается. „Оказывается, употребление алкоголя, шум и нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте уже не является административным правонарушением, а постоянное пьянство и шум людей с зависимостями под окнами многоквартирных домов в Вильнюсе - это норма. Сама идея оборудования зеленого островка рядом с торговым центром уже сомнительна, поскольку все удобства на территории есть“, - написала читательница.
Возмущены реакцией муниципалитета
Женщина возмущена реакцией муниципалитета. „29.07.2024 при ветре и сильном дожде приехала красная машина службы Вильнюсского общественного порядка, открыв окно, сфотографировала пустую площадку и уехала. Уже плюс для муниципалитета, пустая площадка, на что жалуются жители?“, - написала читательница. По ее словам, жалобы на этот островок были с момента его постройки, два года назад в публичном пространстве были статьи о наркозависимых.
„Интересно узнать, сколько раз за июль сюда вызывали полицию и скорую помощь? Потому что если случайно выглянуть в окно, то часто видишь либо полицию, либо скорую помощь, либо обе службы сразу. Сколько денег налогоплательщиков тратится просто потому, что муниципалитет не может признать ошибку из-за неуместного островка? Если убрать скамейки и стол, а на их месте посадить больше растений, то получится отличная зеленая зона, которую из-за отсутствующего комфорта, скорее всего, не выберут и алкоголики“, - рассуждает женщина.
В этом месте висит табличка о том, что запрещено курить, употреблять спиртные напитки и иным образом загрязнять территорию, но освоившимся там шумным посетителям все равно.
Власти знают это место
Это место известно сотрудникам Второго комиссариата полиции города Вильнюса. По их словам, территория по указанному адресу включена в список горячих точек и периодически проверяется. С начала этого года в реестре происшествий, зарегистрированных полицией по адресу пр.Саванорю, 27 зарегистрировано 9 сообщений, по адресу пр. Саванорю, 29 – 3 сообщения о различных нарушениях общественного порядка, на которые отреагировали сотрудники полиции. „Когда приезжают сотрудники и обнаруживают, что лица употребляют алкогольные напитки в общественном месте, к нарушителям применяется административную ответственность, оказывается социальная помощь лицам, которые не имеют жилья или не могут о себе позаботиться, доставляют их в общежития. Также бывает, когда к приезду сотрудников полиции люди уже разошлись“, - сказали в полиции.
В муниципалитете тоже знают о проблеме
Представитель по связям с общественностью Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас утверждает, что муниципалитет знает проблему этого общественного пространства и на сообщения жителей постоянно реагируют. „За последние два месяца поступило 5 обращений жителей, согласно которым правоохранителями проведено 14 проверок, составлены протоколы об административных правонарушениях за употребление алкогольных напитков в общественном месте. Невозможно наказать просто за наличие при себе алкогольных напитков, но, видя риск употребления, сотрудники общаются с людьми в общественных местах, разъясняют им порядок и возможную административную ответственность. В принципе, во всех случаях после прибытия сотрудников и разговора с ними лица покидают это общественное пространство“, - заявил Г. Грубинскас.
Не думают, что убрав скамейки, проблема разрешиться
По мнению муниципалитета, ликвидация скамеек системную проблему не решит, поскольку люди, употребляющие спиртные напитки в общественном месте, просто переберутся в другое место. Поэтому в случае, если в этом или других местах возникают подобные проблемы, муниципалитет Вильнюса ищет долгосрочные решения, которые уменьшат существование проблемы в масштабах города. „Специалисты Вильнюсского городского центра социальных услуг, Caritas и других организаций посещают места сбора асоциальных лиц и бездомных, стараются мотивировать их к поиску работы и постоянного места жительства. В ночлежном доме Vilko pėdos всегда есть свободные места и там готовы принять бездомных, а по вызову жильцов или специалистов, они всегда приходят и оказывают помощь пьяным людям. Учреждение может предоставлять бездомным не только услуги по размещению, но и другие социальные услуги: продовольственную поддержку, помощь в развитии социальных навыков“, - рассказал Г. Грубинскас.
Проблема - в низкой мотивации
По словам представителя муниципалитета, проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться, — это низкая мотивация людей, выбравших такой образ жизни, что-то менять. Перемены требуют времени, поэтому муниципалитет просит общественность проявить терпение. „Муниципалитет Вильнюса всегда открыт к диалогу с общественностью и готов выслушать и, по возможности, рассмотреть предложения жителей. Получив просьбу с собранными подписями о ликвидации скамеек, Вилкпедская сянюния организует опрос жителей, стремясь услышать как можно большую часть общественности. После сбора отзывов жителей в ближайшие пару недель будет принято решение о возможном благоустройстве этого общественного пространства“, - сказал Г. Грубинскас.