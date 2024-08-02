Под окнами вильнюсцев происходит шокирующее зрелище: жители не знают, что делать

По мнению муниципалитета, ликвидация скамеек системную проблему не решит, поскольку люди, употребляющие спиртные напитки в общественном месте, просто переберутся в другое место. Поэтому в случае, если в этом или других местах возникают подобные проблемы, муниципалитет Вильнюса ищет долгосрочные решения, которые уменьшат существование проблемы в масштабах города. „Специалисты Вильнюсского городского центра социальных услуг, Caritas и других организаций посещают места сбора асоциальных лиц и бездомных, стараются мотивировать их к поиску работы и постоянного места жительства. В ночлежном доме Vilko pėdos всегда есть свободные места и там готовы принять бездомных, а по вызову жильцов или специалистов, они всегда приходят и оказывают помощь пьяным людям. Учреждение может предоставлять бездомным не только услуги по размещению, но и другие социальные услуги: продовольственную поддержку, помощь в развитии социальных навыков“, - рассказал Г. Грубинскас.