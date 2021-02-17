Под лед каунасского озера Лампеджяй провалился трактор

"Поскольку окрестности этого озера облюбовали лыжники, муниципалитет хотел доставить удовольствие и любителям катания на коньках. Тем более, что из-за пандемии в Каунасе еще не открыта новая ледовая арена. Мы хотели оборудовать каток под открытым небом. По сути план удался. Траса уже дождалась первых катающихся на коньках жителей", – писал муниципалитет в Facebook во вторник в первой половине дня.
Однако стоило это дороже, чем предполагалось. По время чистки льда неожиданно один из тракторов провалился под лед. Трактор был нестарым, в хорошем состоянии, поэтому ущерб природе нанесен минимальный.
Люди во время инцидента не пострадали. Сейчас место, где провалился трактор, огорожено "стоп"-лентой.
"Мы получили хороший урок. В будущим для такой работы будем привлекать только людей с лопатами. Об инциденте были информированы инспекторы по охране природы. В ближайшие дни "утопленник" будет поднят из воды", – сказано в сообщении.
Муниципалитет просит жителей быть внимательными и взвесить риск, прежде чем пойти гулять по замерзшему озеру.
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