Видео было сделан под Каунасом. Инга предположила, что это белая сойка.
Заведующий орнитологической станции мыса Венте Витаутас Юсис подтвердил – это сойка. Он сказал, что белыми могут быть не только сойки, но и птицы других видов. Правда, встречаются такие птицы нечасто.
Сам Юсис видел белых соек, зарянок, галок и грачей. По его словам лейкисты в природе встречаются чаще, чем альбиносы.
"Скорее всего, эта сойка - лейкист. Если бы глаза были красными, была бы альбиносом. У лейкистов глаза не красные", – сказал Юсис.
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