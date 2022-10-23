Видео было сделан под Каунасом. Инга предположила, что это белая сойка.

Заведующий орнитологической станции мыса Венте Витаутас Юсис подтвердил – это сойка. Он сказал, что белыми могут быть не только сойки, но и птицы других видов. Правда, встречаются такие птицы нечасто.

Сам Юсис видел белых соек, зарянок, галок и грачей. По его словам лейкисты в природе встречаются чаще, чем альбиносы.

"Скорее всего, эта сойка - лейкист. Если бы глаза были красными, была бы альбиносом. У лейкистов глаза не красные", – сказал Юсис.