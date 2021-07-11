Под Друскининкай - активисты "Марша семей": заявляют, что охраняют литовскую границу

По словам одного из организаторов акции Антанаса Норвидаса из Друскининкай, планировалось сформировать "живую очередь на дороге как символическую, а может и нет, как защиту от вторжения мигрантов".

В воскресенье утром в Друскининкай прибыла автомобильная колонна с активистами "Союза семей" из Алитуса, Варены, Мариямполе, Вильнюса и Каунаса, но на самом курорте ее пополнили всего несколько экипажей.

Около 11 часов утра колонна участников попыталась проехать к пограничному пункту Райгардас, но была остановлена ​​сотрудниками полиции. Активистам сказали провести акцию в месте, указанном в разрешении Друскининкайского самоуправления - возле дороги между Ратничией и Латежерисом.

Раймондаса Гринявичюса, который координировал действия активистов и вел переговоры с полицейскими, спросили, когда будет организована живая цепочка, упомянутая в анонсе мероприятия: "То, что мы здесь, - это уже живая цепочка людей. Так мы и защитим литовскую границу".

Остальные ставили палатки и обсуждали друг с другом, когда пора начинать жарить шашлыки.

Организаторы акции "Защити литовскую границу" заявили, что онипригласили мэра Друскининкайского самоуправления Ричардаса Малинаускаса, командира Друскининкайской пограничной службы Андрюса Белоручкинаса и министра внутренних дел Агне Билотайте.

Собравшиеся заявили, что хотят "поддержать мэра Друскининкай за твердую позицию в отношении мигрантов и приложить все усилия к тому, чтобы мигранты не нарушили покой Друскининкай и гостей курорта, поблагодарили пограничников и выразили недовольство, чтобы правительство решало проблему беженцев на высшем уровне".

Участники акции были возмущены политикой МИД и министра Габриэлюса Ландсбергиса в отношении Беларуси.

"Мы пытаемся выразить возмущение внешней политикой "внука", которая, на мой взгляд, вызвала приток мигрантов", - сказал А. Норвидас.