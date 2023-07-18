18 июля 2023 г. 10:13

Почувствуем настоящее литовское лето

 
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Сегодня, во вторник, погоду в Литве будет определять дальний южный край циклона. День - облачный с прояснениями, в северной части страны будет больше солнца. Во многих районах кратковременно пройдут дожди, в южных регионах ожидаются более интенсивные дожди. Местами, с большей вероятностью в южной части страны, дождь будет сопровождаться грозами. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Погода будет свежей и не очень жаркой: максимальная температура сегодня достигнет 19-24 градусов тепла. Именно такая температура характерна для нашего региона.

В среду погоду будет определять юго-западный край нового циклона. Небо останется довольно облачным. Ночью в некоторых западных районах, днем - во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ожидается небольшой дождь. Ветер - юго-западный, западный, 8-13 м/с, ночью на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, на побережье до 17 градусов, днем снова потеплеет до 19-24 градусов.

В четверг на большей части страны вновь ожидаются кратковременные дожди. Местами будет слышен гром. Ветер - западного направления, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью будет еще прохладнее, температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, а у моря будет около 16 градусов тепла. Днем температура снова будет как настоящее литовское лето – 19-24 градусов тепла.

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