Почувствуем настоящее литовское лето

В среду погоду будет определять юго-западный край нового циклона. Небо останется довольно облачным. Ночью в некоторых западных районах, днем - во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ожидается небольшой дождь. Ветер - юго-западный, западный, 8-13 м/с, ночью на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 10-15 градусов, на побережье до 17 градусов, днем снова потеплеет до 19-24 градусов.
В четверг на большей части страны вновь ожидаются кратковременные дожди. Местами будет слышен гром. Ветер - западного направления, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью будет еще прохладнее, температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, а у моря будет около 16 градусов тепла. Днем температура снова будет как настоящее литовское лето – 19-24 градусов тепла.