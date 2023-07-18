Почувствуем настоящее литовское лето

Сегодня, во вторник, погоду в Литве будет определять дальний южный край циклона. День - облачный с прояснениями, в северной части страны будет больше солнца. Во многих районах кратковременно пройдут дожди, в южных регионах ожидаются более интенсивные дожди. Местами, с большей вероятностью в южной части страны, дождь будет сопровождаться грозами. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Погода будет свежей и не очень жаркой: максимальная температура сегодня достигнет 19-24 градусов тепла. Именно такая температура характерна для нашего региона.