"Почту Литвы" оштрафовали за некачественную работу на 184 000 евро

По данным СРС, качество приоритетной международной корреспонденции "Почты Литвы", отправляемой между странами-членами ЕС, в последние несколько лет последовательно ухудшается.

"Компания не обеспечила доставку международной приоритетной корреспонденции между странами Евросоюза в установленные сроки. В результате в этом году мы наложили штраф за невыполнение обязательств по качеству в международной части", - пояснила председатель совета СРС Юрате Шовене.

Эксперты СРС установили, что в прошлом году "Почта Литвы" не выполнила установленные требования к качеству в международной части и существенно отстает от других стран ЕС.