Почти треть жителей Литвы отказываются от покупки, если нет возможности расплатиться картой

По данным опроса, более половины (52%) респондентов в Литве ощутили отсутствие возможности оплаты картой на рынках, ярмарках и фестивалях. Особенно этот недостаток встречается жителям маленьких городов и сельской местности (60% респондентов).
Каждый пятый респондент также упускает эту возможность в сфере услуг красоты, причем женщины чаще, чем мужчины (27 и 16% соответственно).
Подобные ситуации преобладают и в других странах Балтии. В Эстонии и Латвии возможность расплатиться платежной картой на рынке упускают 56 и 53% соответственно, а в салонах красоты - пятая часть населения.
"Результаты заказанного нами опроса показывают, что почти треть жителей Литвы были вынуждены отказаться от покупки или услуги из-за того, что их поставщик или магазин не предоставил возможность расплатиться картой. Из них три четверти респондентов отметили, что почувствовали дискомфорт, были раздражены или даже решили не возвращаться в это место торговли или оказания услуг. Глядя на эти цифры, становится очевидным, что возможность оплаты банковскими картами необходимы" - утверждает Юстас Дауйотас, руководитель электронной коммерции банка Luminor.
"Результаты опроса подтверждают, что сегодня каждый бизнес должен иметь возможность принимать платежи банковскими карточками – в противном случае существует риск потерять клиентов", – сказал Ю. Дауйотас.
Опрос использования наличных денег по заказу банка Luminor провело исследовательское агентство Norstat в конце сентября-начале октября 2023 года. В ходе исследования в каждой стране Балтии было опрошено по 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.