Почти треть опрошенных утверждает, что дела в Литве улучшаются

За последний месяц (по сравнению с опросом в декабре 2023 г.) на 3% пункта увеличилась доля жителей, считающих, что в Литве дела улучшаются, а по сравнению с опросом годичной давности (январь 2023 г.) – на 10% пунктов увеличилось число тех, кто утверждает, что ситуация в Литве улучшается.

Наиболее положительно ситуацию оценивают жители крупных городов, правых политических взглядов, наиболее отрицательно – безработные, жители русской национальности

То, что дела в Литве по сути улучшаются, чаще упоминают молодежь до 30 лет (46% указали, что улучшаются), жители крупных городов (33%), респонденты с высшим образованием (47%).

Также более положительно ситуацию в стране оценивают семьи с самыми высокими (более 1800 евро) семейными месячными доходами (44%), руководители (45%), учащаяся молодежь (51%), жители правых политических взглядов (50%).