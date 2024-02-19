Почти треть опрошенных утверждает, что дела в Литве улучшаются

 
положительно ситуацию оценивают жители крупных городов и люди правых политических взглядов
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Репрезентативный опрос, проведенный по заказу Elta, показывает, что продолжает увеличиваться число людей, утверждающих, что в Литве в последнее время дела в целом улучшаются – в январе таких людей было 30 проц., почти семеро из десяти (69%) указали, что дела в стране ухудшаются, а у 1% респондентов не было мнения по этому вопросу.

За последний месяц (по сравнению с опросом в декабре 2023 г.) на 3% пункта увеличилась доля жителей, считающих, что в Литве дела улучшаются, а по сравнению с опросом годичной давности (январь 2023 г.) – на 10% пунктов увеличилось число тех, кто утверждает, что ситуация в Литве улучшается.

Наиболее положительно ситуацию оценивают жители крупных городов, правых политических взглядов, наиболее отрицательно – безработные, жители русской национальности

То, что дела в Литве по сути улучшаются, чаще упоминают молодежь до 30 лет (46% указали, что улучшаются), жители крупных городов (33%), респонденты с высшим образованием (47%).

Также более положительно ситуацию в стране оценивают семьи с самыми высокими (более 1800 евро) семейными месячными доходами (44%), руководители (45%), учащаяся молодежь (51%), жители правых политических взглядов (50%).

То, что дела в стране ухудшаются, чаще других указывали жители старше 50 лет (76% считают, что дела в стране ухудшаются), жители сельских местностей (74%), безработные и домохозяйки (74%).

Также скептически к ситуации в стране относятся пенсионеры (74%), жители польской (86%) и русской (94%) национальностей, респонденты левых политических взглядов (78%).

19-29 января текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы.

В ходе исследования методом личного интервью был опрошен 1 021 житель Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1%.

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