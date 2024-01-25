Почти треть литовцев положительно оценивают допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх

Сообщается, что 5% опрошенных этот шаг МОК оценивают очень положительно, а 25% – скорее положительно. Между тем, более половины – 56% – респондентов отрицательно оценили допуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, сообщает портал lrt.lt.
Утверждается, что 14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Отмечается, что решение МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе чаще положительно оценивают респонденты с высшим образованием, специалисты и чиновники. Чаще негативно оценивают это решение люди в возрасте до 50 лет, горожане.
"Как показало исследование, единственной группой респондентов, которая оценивает это решение МОК скорее положительно, чем отрицательно, являются жители нелитовской национальности (46% из них оценивают его положительно и 38% отрицательно), тогда как представители всех остальных демографических и социальных групп оценивают намерения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе скорее отрицательно, чем положительно", – говорится в публикации портала lrt.lt.
В начале декабря МОК принял решение о допуске отдельных российских и белорусских спортсменов к участию в Парижских Олимпийских играх этого года в качестве нейтральных спортсменов.
Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас на этой неделе напомнил, что возглавляемое им министерство по-прежнему выступает против участия россиян и белорусов в Играх.
"Позиция министерства неизменна с момента начала агрессии России и поддерживающей ее Беларуси в Украине – пока продолжается война, спортсмены этих стран не должны участвовать ни в каких международных соревнованиях – ни в качестве представителей своих стран, ни как нейтральные спортсмены", – заявил в среду Г. Якштас.