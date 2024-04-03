Почти половина вильнюсцев может купить жилье за 151 000 евро

В феврале 2024 г. компания Spinter tyrimai провела опрос 513 человек в возрасте 25-60 лет. Все они - жители Вильнюса, которые в последние годы купили (27%) или в ближайшие 3 года планируют купить жилье (73%).
Исследование показало, что 36% участников опроса купили или планируют купить жилье стоимостью 101 000-150 000 евро, 28% – 151 000-250 000, 20% – до 100 000, 9% – 251 000-300 000, 5% – больше 351 000 евро, остальные не указали сумму.
Для сравнения, в рамках аналогичного исследования в 2022 году 21% респондентов выбирали жилье по цене 90 000 евро, 19% - 91 000-110 000 евро, 111 000-140 000 евро, 20% - 141 000-200 000 евро. Больше 201 000 евро планировали потратить 14% участников опроса. В 2020 г. – 87% респондентов искали жилье дешевле 140 000 евро.
"Бюджет растет в силу объективных причин – улучшаются финансовые возможности жителей и растет цена на жилье. Несмотря на вызовы в сфере доступности жилья, значительная часть покупателей приспособилась к ситуации yraи готова вложить деньги в подходящее жилье", – сказал представитель Darnu Group Миколас Чиплис.
Исследование показало, что большая часть респондентов ищет жилье большей площади, новой постройки, находящееся ближе к центру. 24% купили или планируют купить большее жилье, чем планировали прежде, жилье меньшей площади ищут 22% респондентов. 16% ищут жилье ближе к центру, а дальше от центра – 11%.
Что касается времени постройки, то почти 1/4 указали, что ищут варианты в обеих категориях (старой и новой), 32% интересуются только новым жильем, а 30% - только старым. 9% участников опроса сказали, что ищут более новые варианты, чем рассматривали ранее.
Исследование Darnu Group показало, что абсолютное большинство участников опроса – 83% – ищут жилье самостоятельно, 16% пользуются услугами брокеров, еще столько же обращаются в строительные компании.