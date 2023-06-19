Почти половина литовцев живет от зарплаты до зарплаты

По данным исследования, число утверждающих, что их расходы за последние 12 месяцев были равны их доходам или их превышали, – наиболее высокое среди жителей с наименьшими доходами (до 300 евро после вычета налогов) – 76 проц. Но и зарабатывающие больше сталкиваются с такой ситуацией.

57 проц. участвовавших в опросе жителей, зарабатывающих 301-1000 евро, утверждают, что расходы были равны доходам или их превышали. Так утверждали и 38 проц. лиц, получающих 1001-1300 евро, а также 35 проц., зарабатывающих 1301-1600 евро. Среди зарабатывающих более 1600 евро "на руки" таких было 8 проц.

По словам главы Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, людям, чьи расходы превышают доходы или они им равны, стоит помнить о проверенных временем правилах управления финансами и уделять больше внимания планированию бюджета.

"Живя от зарплаты до зарплаты, любая финансовая неожиданность может выбить из колеи. Если в конце месяца у нас достаточно средств только для удовлетворения необходимых потребностей до следующей зарплаты, незапланированные, но неизбежные более высокие расходы вызовут большое напряжение и заставят нас влезть в долги", - сказала Ю. Цвиликене.

По мнению финансового эксперта, чтобы не оказаться в финансовой яме, необходимо составлять ежемесячный бюджет. По ее словам, для этого подойдет даже самая простая таблица Excel, в которой полученные доходы распределялись бы по строкам расходов. Но сегодня такую ​​задачу еще больше упростили умные приложения, такие как Wallet, Monefy или Mint, инструменты отслеживания расходов в банковских приложениях.

Повышение безопасности и контроля

Ю. Цвиликене отмечает, что, когда речь идет о бюджете, не случайно рядом с необходимыми расходами упоминается экономия. Это крайне важный навык и важный гарант финансовой безопасности.

По ее словам, всего 18 проц. жителей полностью согласны с утверждением, что они чувствуют контроль над своими финансами.

"Существует старое как мир правило, что после получения доходов мы должны сначала заплатить себе – отложить часть дохода на сбережения. Нередки случаи, когда те люди, которые тратят весь свой доход, независимо от его размера, также сталкиваются с трудностями в накоплении финансового резерва. Однако со сбережениями гораздо легче переносить финансовые потрясения, они значительно повышают чувство финансовой защищенности и спокойствия", - утверждает эксперт.

Однако, если мы по-прежнему чувствуем, что средств хватает только на удовлетворение всех необходимых потребностей и не видим возможностей для сбережений, Ю. Цвиликене советует задуматься о возможности получения дополнительного дохода. Например, можно увеличить свой располагаемый доход, воспользовавшись своим хобби или любовью к вождению, а также сдав в аренду неиспользуемую технику.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в январе этого года по заказу Swedbank провела компания общественного мнения и социальных исследований Kantar Sifo. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса отражают мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.